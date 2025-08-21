Когато говорим за къмпинг, има една страна, която предлага предлага безброй възможности, които ще впечатлят всеки любител на природата. Планини, покрити с гъсти гори, кристално чисти езера, бързи реки и уханни поляни – всичко това създава съвършена сцена за бягство от ежедневието. Независимо дали търсите романтичен кът за двама под звездите, тихо място за медитация или шумно веселие с приятели край лагерния огън, Сърбия е готова да ви изненада.

На къмпинг в Сърбия - защо, къде и как?

Това, което прави къмпингуването тук специално, не е само природното богатство, а и възможността да се докоснете до културното и историческото наследство на страната. Почти всяка пътека води към манастир, църква или крепост, а всяко село крие гостоприемни домакини, готови да ви посрещнат с домашна ракия, сирене и пършута т.нар. „сръбско прошуто“. Пътуването из Сърбия е сливане между природа и традиция, между спокойствие и живо приключение.

Пет места за къмпинг в Сърбия - за страхотно прекарван

Рибарско острово – оазис на брега на река Дунав

Само на няколко километра от Нови Сад, на брега на величествения Дунав, се намира къмпинг център „Рибарско острово“ – истински рай за любителите на природата. Просторни площи гарантират спокойствие и уединение, докато бунгалата и дървените къщички добавят комфорт.

Тук няма да скучаете:



ресторантите и кафенетата ще ви изкушат с богата кухня

зоните за барбекю са идеални за весели вечери с компания

спортните игрища ще зарадват всички, които не могат без активен отдих

любителите на риболова и велосипедите ще открият истински рай

Най-голямата атракция в близост е резерватът Ковилско-Петроварадински рът – мистична блатиста зона, дом на редки птици и растения, където всяка разходка е приключение.

Къмпинг Zip – между Тара и Златибор

Ако някога сте мечтали да заспите под звездите и да се събудите с гледка към планинските върхове, тогава „Къмпинг Zip“ в живописното село Кремна е вашето място. Разположен на един хектар, той предлага зони за палатки и каравани, както и уютни апартаменти за тези, които предпочитат повече удобства.

Най-голямото му предимство е локацията – съвсем наблизо са Национален парк Тара, езерата Заовине и Перучац, както и уникалната „Шарганска осмица“ – теснолинейка, която се вие през планинските пейзажи. А ако искате да почувствате духа на сръбската култура, посетете Дървенград – етно-село, създадено от режисьора Емир Кустурица.

На територията на къмпинга ви очакват:

спортни площадки

детска зона

Wi-Fi, за да споделите красотите на природата в реално време

Засавица – царството на дивата природа

За онези, които искат да се слеят напълно с природата, резерватът Засавица е истинско съкровище. Това защитено място е дом на над 180 вида птици, включително редки като белоопашатия орел и черния щъркел.

Къмпингуването тук е преживяване в най-чист вид – сами избирате къде да разпънете палатката, да сготвите вечеря или да запалите лагерния огън. Това е достъпно, но същевременно безценно приключение.

Ако обичате водата, можете да се впуснете в разходка с лодка или каяк по 33-километровия канал, който свързва реките Сава и Дрина. Риболовът, плуването и разходките по зелените пътеки са само част от възможностите за вълнуваща ваканция. Засавица е място, което ще ви накара да почувствате себе си част от голямата природна хармония.

Къмпинг Оазис – бисерът на Бела Църква

Ако ви привличат езерата, „Къмпинг Оазис“ на брега на Врачевгайското езеро е идеалното място. Тук има всичко – електричество, вода, Wi-Fi, модерни санитарни помещения и дори собствен плаж.

През деня можете да се насладите на водните забавления – плуване, гмуркане, риболов, каяци и всякакви спортове. Вечерите обаче са посветени на спокойствието – разходката край брега, романтичните залези и песента на щурците.

Семействата ще оценят детските площадки и идеи за ангажиране на вниманието на най-малките, а любителите на изследванията могат да обиколят другите белоцърквански езера или да посетят близките Вършац и Пожаревац.

Еко къмпинг Фрушка гора – спокойствие на един час от Белград

На едва 70 км от столицата ще откриете еко къмпингът Фрушка гора – място за пълно откъсване от градския шум. Къмпингът е оборудван с всички удобства – душове, перални, кухня, електричество и безжичен интернет, а домашните любимци са повече от добре дошли.

Пътеките из Стражилово ще ви отведат сред гори, които са вдъхновили и великия сръбски поет Бранко Радичевич. Вечерите, прекарани под звездите, ще ви донесат тишина, мир и усещане, че сте на правилното място.

Всяко от тези места разказва своя история и предлага свой ритъм – от величието на Дунав до тишината на Фрушка гора. Общото между тях е усещането за свобода, чист въздух и връзка с природата - независимо дали ви зове красотата на реките, сянката на планините, песента на птиците или мирът на езерата.

