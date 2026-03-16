Появата на актрисата Ан Хатауей на червения килим на Оскарите 2026 ще остане в историята на модата! С емблематичната си флорална рокля на Valentino, тя успя да прикове всички погледи към себе си. Фенове и модни критици останаха без думи, но зад красивото дизайнерско творение се крие дълбока символика.

Блясък и символика на червения килим - какво разкрива Ан

На церемонията актрисата впечатли с черна рокля тип „русалка“, украсена с богата бродерия от цветя по цялата дължина. Силуетът подчертаваше фигурата ѝ, а визията бе допълнена от широк черен колан и дълги черни кадифени ръкавици за драматичен и изискан завършек.

Визията й моментално бе свързана с култовата реплика „Florals? For spring? Groundbreaking“ от филма „Дяволът носи Прада“ - препратка към една от най-емблематичните роли в кариерата на Хатауей. Актрисата допълни стилната визия с впечатляващи бижута от новата колекция "Eclettica" на Bulgari. Сред тях се открояваше диамантено колие, в центъра на което блестеше рядък жълт диамант. Колието бе комбинирано с масивни обеци и пръстени от жълти и бели диаманти, които идеално завършиха прекрасната визия.

Почит към модната легенда Valentino

Изборът на рокля от Valentino не беше случаен. Хатауей е дългогодишен приятел и почитател на легендарния дизайнер Валентино Гаравани, който почина през януари тази година. Появата ѝ на червения килим бе възприета и като емоционална почит към неговото наследство в модата.

Завръщане на „Оскарите“ след повече от десетилетие

Присъствието на актрисата бе особено значимо, тъй като това е първата ѝ поява на церемонията от 2014 г. насам. Хатауей вече има статуетка „Оскар“ - тя спечели наградата за най-добра поддържаща актриса през 2013 г. за ролята си във филма „Клетниците“. Тази година тя се качи на сцената заедно с модната икона Анна Уинтур, за да връчат наградите за костюми и грим

