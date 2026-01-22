Рим се превръща в пристан на тъгата, но и на безкрайното уважение, докато хиляди хора се стичат, за да се сбогуват с една от най-големите легенди на световната мода. Поклонението пред тялото на Маестро Валентино Гаравани се провежда на 21 и 22 януари 2026 г.

Вечният град се превръща в център на признателността към човека, който поставя красивото и елегантното над всичко останало. Макар императорът на висшата мода вече да не е сред нас, неговото присъствие остава осезаемо във всеки детайл, който създава през дългия си път в модата.

Акцентът на една ера: гривните, които променят правилата

По време на своята дълга кариера Валентино влага величие дори в най-малкия детайл, а неговите емблематични гривни се превръщат в живо доказателство за това как наследството му остава модерно години наред. Те се утвърждават като истински акцент в съвременната мода, защото носят в себе си специфичен код – комбинация от бунтарски дух и аристократичен финес.

С какво са специални гривните на Валентино?

Най-популярната линия, Rockstud, черпи вдъхновение от декоративните елементи по фасадите на римските палати. Пирамидалните шипове придават на гривните силно изразен характер, който остава изключително изискан. Друг разпознаваем елемент е VLogo Signature – символ, възроден от архивите на марката от 60-те години, който днес краси фини метални верижки с покрития от злато, платина или рутений.

Изработени от висококачествена телешка кожа или деликатен текстил, тези гривни са създадени за комбиниране, което ги превръща в предпочитан аксесоар, придаващ „архитектура“ и ясно присъствие на всяка китка.

Философията на един световен дизайнер

Валентино Гаравани остава визионер, за когото висшата мода стои над всичко. Неговото основно вярване е, че красивото и елегантното са в основата на истинския дизайн. Според него най-важното в модата е да кара жените да се чувстват и да изглеждат красиви, а не просто да следват краткотрайни и повърхностни тенденции.

Той прилага персонален подход към всеки дизайн. За него дрехата не е универсален продукт, а средство за подчертаване на индивидуалността и присъствието. Валентино мисли за формата, за линията и за това как материята живее и се движи върху тялото.

Традицията Valentino Red

Валентино остава верен на класическия творчески процес. Той изразява скептицизъм към бързите, модерни методи на работа и вярва, че способността да се рисува е фундаментална за истинския дизайнер. Всеки негов модел започва като ръчно нарисуван ескиз с молив – интуитивен и интимен акт на създаване от нулата.

В сърцето на неговия естетически език пулсира Valentino Red – онзи силен, чист и наситен червен цвят, който носи лично и емоционално значение за него. Отвъд цвета, той е влюбен в структурата на тъканите, в изящното ръчно шиене и в детайлите, които превръщат всяка рокля в шедьовър. За Валентино модата е език, който надживява момента и запазва стойността си като културна референция десетилетия наред. Той не е просто „моден мениджър“, а творец, чийто живот и емоции остават неразривно вплетени във всеки шев.

Още от гривните на дизайнера Валентино - вижте в галерията най-горе.

