Светът не просто загуби един велик дизайнер, а затвори една от най-бляскавите страници в историята на висшата мода. Маестрото Валентино Гаравани, който обличаше икони като Джаки Кенеди, Одри Хепбърн и Елизабет Тейлър, остави след себе си не просто марка, а цяла философия за красотата.

Ето кои са седемте стълба, върху които Валентино изгради своята империя и с които промени начина, по който жените се обличат и ще продължават да се обличат.

1. „Valentino Red“

Малко са дизайнерите, които притежават собствен цвят. За Валентино това е специфичният нюанс на червеното – нито твърде оранжево, нито твърде тъмно. Той превърна червеното в символ на сила, страст и безспорна женственост. „Червеното е цвят, който не те оставя незабелязана,“ казва той приживе, а „Valentino Red“ остава глобално разпознаваем термин. Повече прочетете тук:

2. Абсолютната женственост в епоха на крайности

Във времена, когато модата експериментира с агресивни и груби форми и екстравагантни модели, Валентино остана верен на романтиката. Неговите дизайни винаги подчертават изяществото на женското тяло, залагайки на финес, който не се влияе от мимолетни тенденции.

3. Перфектната визия за червения килим

Валентино става пионер в разбирането, че появата на голямо събитие е акт на високо положение и престиж. Той успява да превърне вечерната рокля в основен инструмент за присъствие – модел, който вече доминира и на червения килим на наградите „Оскар“ и „Мет Гала“. За него роклята не е просто дреха, а момент, който остава в историята.

4. Висшата мода като изкуство

Маестрото вярва, че висшата мода не е тренд, а висше занаятчийство. Неговите ателиета в Рим са легендарни с часовете ръчен труд, прецизните бродерии и работата с най-фините дантели. Той поставя майсторството над масовата консумация, превръщайки всяко свое творение в ценен експонат.

5. „Тихият лукс“ преди да стане тренд

Още преди терминът „quiet luxury“ да залее социалните мрежи, Валентино популяризира изчистените линии и дискретните визии. Неговите колекции в бяло като легендарната White Collection от 1968 г. доказват, че минимализмът и перфектната кройка могат да бъдат по-въздействащи от всяка пищност.

6. Jet-set естетиката

Валентино създава визията на космополитната жена. Неговата муза е еднакво стилна в Рим, Париж, Ню Йорк или на яхта в Средиземно море. Той продава не просто някакво облекло, а мечтата за всяка дама визия,  за един изискан начин на живот.

7. Модна къща като империя

Валентино е сред първите, които разбират, че брандът трябва да обхваща всичко – от обувките и чантите до парфюма, който оставя следа след вяска  дама. Той успява да превърне името си в пълноценна световна марка, която дефинира добрия вкус в абсолютно всяко измерение.

Още тенденции, които Валентино успешно налага в модата с дефилета - вижте в галерията по-горе.

