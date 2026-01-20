Италианската легенда и „архитект“ на безброй красиви тоалети и запомнящи се истории, разказани чрез модата, Валентино Гаравани, почина на 93 години, оставяйки след себе си наследство от вечна елегантност и безброй вдъхновяващи думи.

Основателят на едноименната модна къща си отиде в своя дом в Рим, заобиколен от близките си, както съобщиха от неговата фондация.

Почитатели, знаменитости и колеги споделиха свои спомени и цитати, сред които: „Имах толкова късмет да познавам и обичам истинския мъж зад марката. Мъжът, който обожаваше семейството си, музите си, кучетата и добрите холивудски истории“, написа актрисата Гуинет Полтроу.

Италианският премиер го определи като „неоспорим майстор на стила и вечен символ на италианската висша мода“, а бившият креативен директор на Valentino Пиерпаоло Пичоли го нарече ментор, който създаде „място от мечти и красота, където смъртта няма значение“.

Модният дизайнер остави траен отпечатък с изкуството си за поколения напред, а едни от най-запомнящите му моменти със сигуност ще останат онези негови мисли и вдъхновения, които той сподели със света.

Ето кои са най-запомнящите се цитати от модната икона в студиото и извън него:

Цитати от Валентино Гаравани

„Носете само дрехи, които ви карат да се чувствате живи.“

„Обичам красотата си, не е моя вината.“

„Нормалният ми живот е като да съм на почивка.“

„Големите битки с най-силните ти съперници винаги са най-голямата мотивация. Когато печелиш лесно, вкусът не е същият.“

„Никога не се състезавам за рекорди. Мотивацията да се опиташ да счупиш рекорда не е достатъчна, за да продължиш. Трябва да му се наслаждаваш.“

„Има само три неща, които мога да правя – да ушия рокля, да украся къща и да забавлявам хората.“

„Аз съм като товарен влак - работя върху детайлите, извивам ги и си играя с тях през годините, но винаги оставам на едни и същи релси.“

„Вечерна рокля, която разкрива глезените на жената, докато ходи, е най-отвратителното нещо, което съм виждал!“

„Знам какво искат жените. Те искат да бъдат красиви.“

„Още като малко момче, моята страст беше да проектирам и имах голям късмет да мога да правя това, което обичам през целия си живот. Малко са по-големите дарове от това.“

Снимка: Getty Images

„Смятам, че жената, която е облечена в червено, винаги изглежда прекрасно. Тя въплъщава идеала за героиня.“

„Щастлив съм, че хиляди студенти, млади дизайнери и модни хора ще могат да видят и изучат работата ми във всеки неин аспект.“

„Елегантността е балансът между пропорция, емоция и изненада.“

