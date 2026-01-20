Италианската легенда и „архитект“ на безброй красиви тоалети и запомнящи се истории, разказани чрез модата, Валентино Гаравани, почина на 93 години, оставяйки след себе си наследство от вечна елегантност и безброй вдъхновяващи думи.
Основателят на едноименната модна къща си отиде в своя дом в Рим, заобиколен от близките си, както съобщиха от неговата фондация.
Почитатели, знаменитости и колеги споделиха свои спомени и цитати, сред които: „Имах толкова късмет да познавам и обичам истинския мъж зад марката. Мъжът, който обожаваше семейството си, музите си, кучетата и добрите холивудски истории“, написа актрисата Гуинет Полтроу.
Италианският премиер го определи като „неоспорим майстор на стила и вечен символ на италианската висша мода“, а бившият креативен директор на Valentino Пиерпаоло Пичоли го нарече ментор, който създаде „място от мечти и красота, където смъртта няма значение“.
Модният дизайнер остави траен отпечатък с изкуството си за поколения напред, а едни от най-запомнящите му моменти със сигуност ще останат онези негови мисли и вдъхновения, които той сподели със света.
Ето кои са най-запомнящите се цитати от модната икона в студиото и извън него:
Цитати от Валентино Гаравани
„Носете само дрехи, които ви карат да се чувствате живи.“
„Обичам красотата си, не е моя вината.“
„Нормалният ми живот е като да съм на почивка.“
„Големите битки с най-силните ти съперници винаги са най-голямата мотивация. Когато печелиш лесно, вкусът не е същият.“
„Никога не се състезавам за рекорди. Мотивацията да се опиташ да счупиш рекорда не е достатъчна, за да продължиш. Трябва да му се наслаждаваш.“
„Има само три неща, които мога да правя – да ушия рокля, да украся къща и да забавлявам хората.“
„Аз съм като товарен влак - работя върху детайлите, извивам ги и си играя с тях през годините, но винаги оставам на едни и същи релси.“
„Вечерна рокля, която разкрива глезените на жената, докато ходи, е най-отвратителното нещо, което съм виждал!“
„Знам какво искат жените. Те искат да бъдат красиви.“
„Още като малко момче, моята страст беше да проектирам и имах голям късмет да мога да правя това, което обичам през целия си живот. Малко са по-големите дарове от това.“
„Смятам, че жената, която е облечена в червено, винаги изглежда прекрасно. Тя въплъщава идеала за героиня.“
„Щастлив съм, че хиляди студенти, млади дизайнери и модни хора ще могат да видят и изучат работата ми във всеки неин аспект.“
„Елегантността е балансът между пропорция, емоция и изненада.“
