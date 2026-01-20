Светът на модата потъна в скръб! На 93-годишна възраст ни напусна легендарният италиански дизайнер Валентино Гаравани. Основателят на модна къща Valentino е починал в резиденцията си в Рим, заобиколен от своите близки, оставяйки след себе си празнота, която мнозина описват като „края на една ера“.

Погребението на Валентино Гаравани

Снимка: Getty Images

Поклонението пред тленните останки на маестрото ще се състои на знаковия площад „Минянели“ 23 в Рим на 21 и 22 януари. Погребението е насрочено за 23 януари, в базиликата „Санта Мария дели Анджели и дей Мартири“, съобщава People.

Новината предизвика вълна от емоции в социалните мрежи, където най-големите имена в Холивуд и модната индустрия споделиха своите спомени за човека, който превърна червения цвят в символ на вечна елегантност.

Гуинет Полтроу: „Той беше влюбен в красотата“

Актрисата Гуинет Полтроу, която беше близка приятелка на дизайнера, сподели трогателна снимка, на която го целува по бузата.

„Имах толкова късмет да познавам и обичам истинския мъж зад марката. Мъжът, който обожаваше семейството си, музите си, кучетата и добрите холивудски истории“, пише тя.

Полтроу с усмивка си спомни и за неговия перфекционизъм: „Обичах как винаги ме караше да сложа „поне малко спирала“, когато ходих на вечеря. Неговият палав смях ще ми липсва страшно много“.

Супермоделите Синди Крауфорд и Коко Роша

Синди Крофорд, която е дефилирала в безброй негови ревюта, споделя, че е съкрушена от новината.

„Той беше истински майстор на занаята си. Благодарна съм за годините, в които имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с него“, казва тя.

Снимка: Instagram

Синди Крауфорд и Валентино

Топмоделът Коко Роша нарече Валентино „гигант и истински джентълмен“, подчертавайки неговата топла и щедра природа, която е оформила съвременната мода с грация и дисциплина.

Снимка: Instagram

Коко Роша и покойният Валентино

„Ера на рядка елегантност“

Дизайнерът Зак Поузен също се присъедини към изказването на съболезнования в интернет пространството, отбелязвайки, че Гаравани е вярвал дълбоко в силата и любовта на жените.

