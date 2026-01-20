Светът на модата потъна в скръб! На 93-годишна възраст ни напусна легендарният италиански дизайнер Валентино Гаравани. Основателят на модна къща Valentino е починал в резиденцията си в Рим, заобиколен от своите близки, оставяйки след себе си празнота, която мнозина описват като „края на една ера“.
Погребението на Валентино Гаравани
Поклонението пред тленните останки на маестрото ще се състои на знаковия площад „Минянели“ 23 в Рим на 21 и 22 януари. Погребението е насрочено за 23 януари, в базиликата „Санта Мария дели Анджели и дей Мартири“, съобщава People.
Новината предизвика вълна от емоции в социалните мрежи, където най-големите имена в Холивуд и модната индустрия споделиха своите спомени за човека, който превърна червения цвят в символ на вечна елегантност.
Гуинет Полтроу: „Той беше влюбен в красотата“
Актрисата Гуинет Полтроу, която беше близка приятелка на дизайнера, сподели трогателна снимка, на която го целува по бузата.
„Имах толкова късмет да познавам и обичам истинския мъж зад марката. Мъжът, който обожаваше семейството си, музите си, кучетата и добрите холивудски истории“, пише тя.
Полтроу с усмивка си спомни и за неговия перфекционизъм: „Обичах как винаги ме караше да сложа „поне малко спирала“, когато ходих на вечеря. Неговият палав смях ще ми липсва страшно много“.
Супермоделите Синди Крауфорд и Коко Роша
Синди Крофорд, която е дефилирала в безброй негови ревюта, споделя, че е съкрушена от новината.
„Той беше истински майстор на занаята си. Благодарна съм за годините, в които имах привилегията да работя в тясно сътрудничество с него“, казва тя.
Синди Крауфорд и Валентино
Топмоделът Коко Роша нарече Валентино „гигант и истински джентълмен“, подчертавайки неговата топла и щедра природа, която е оформила съвременната мода с грация и дисциплина.
Коко Роша и покойният Валентино
„Ера на рядка елегантност“
Дизайнерът Зак Поузен също се присъедини към изказването на съболезнования в интернет пространството, отбелязвайки, че Гаравани е вярвал дълбоко в силата и любовта на жените.
