Валентино Гаравани и верният му бизнес и романтичен партньор Джанкарло Джамети се пенсионират едновременно през 2008 г. Последното модно ревю на бранда под ръководството на самия Валентино определено ще остане в историята... и определено не е последният му моден подвиг. По това време дизайнерът се посвещава основно на другите си велики житейски дела: социалния си живот и домовете си.

През 2007 г. Гаравани впечатли Рим с пищни тържества, за да отбележи успехите си през десетилетията, които е прекарал в модната индустрия - тридневно събитие, което включваше вечери, партита и изложби с хиляди гости, долитащи от цял ​​свят.

Месеци по-късно той обяви, че ще спре да твори за компанията си, която вече не контролираше, след като я продаде почти десетилетие по-рано за около 300 милиона долара.

„Реших, че това е идеалният момент да се сбогувам със света на модата“, каза той тогава. „Както казват англичаните, бих искал да напусна партито, когато е още пълно.“

Последното му ревю на подиума се проведе през януари 2008 г. в Париж - град, който той нарича свой втори дом и който според него го е научил да обича модата и живота.

Това ревю бележи официалното му оттегляне от активната дизайнерска сцена след почти половин век влияние върху модата и женската елегантност. Последната му колекция беше силно ориентирана към това да подчертае красотата на жената чрез класически силуети, изваяни линии и изискано шиене - нещо, което е характерно за дизайнера през цялата му кариера.

Основните цветове, които присъстваха на подиума бяха в пастелни тонове, а материите - шифон, дантела, сатен и бродерия, както и флорални мотиви. Блясъкът на роклите ни напомня, че те наистина са ръчно изработени произведения на изкуството - контрастират с човешките слабости, демонстрирани у Валентино.

Снимка: Getty Images

На ревюто присъстваха множество знаменитости, супермодели и представители на модния елит (като Ума Търман, Луси Лиу и Клаудия Шифър), които аплодираха „последния император“ с дълга овация.

Един от най-запомнящите се моменти остава финалът - когато всички модели излязоха на подиума в идентични рокли в характерното за бранда червено.

Снимка: Getty Images

Дори след като се е оттеглил от работата си за модната къща, Гаравани продължил да създава изкуство, но в по-малки бройки. По това време той прави еднократни сватбени рокли за жени като Ан Хатауей и принцеса Маделин. Занимавал се още с опера и по-специално с костюмите за продукцията на „Травиата“ в Рим през 2016 г.; и се представи като гуру на забавленията, публикувайки готварска книга/том, която включва менюта и сервизи за маса, персонализирани за петте му дома по света (и за неговата яхта).

Брандът, който носи неговото име, беше закупен от катарския фонд Mayhoola за 700 милиона евро през 2012 г. Френската луксозна група Kering закупи 30% дял през 2023 г. с ангажимент да придобие изцяло бизнеса от 2026 г., но след това отложи преместването най-рано за 2028 г.

Гаравани и Джамети продължиха да подкрепят активно изкуствата. Тяхната фондация откри галерия PM23 в центъра на Рим през 2025 г., до централата на Валентино.

