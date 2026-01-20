Модният свят скърби за Валентино Гаравани - големият моден дизайнер почина на 19 януари на 93-годишна възраст в дома си в Рим, съобщиха от неговата фондация.

Валентино беше сред дизайнерите предпочитани от холивудските звезди - от Елизабет Тейлър до Ава Гарднър, Лана Търнър или Одри Хепбърн, през Шарън Стоун, Джулия Робъртс или Гуинет Полтроу.

Редица известни личности от модния свят, сред които Донатела Версаче, Клаудия Шифър, Карла Бруни и много други, изрази съболезнованията си за загубата му в социалните мрежи.

„Загубихме истински маестро, който завинаги ще бъде запомнен с изкуството си, написа в социалните мрежи Донатела Версаче за Валентино. Мислите ми са с Джанкарло (Джамети), който никога не се отдели от него през всичките тези години. Той никога няма да бъде забравен“, добавя тя в публикацията си.

„Той е истинска легенда, която ще живее вечно чрез марката, която създаде, въплъщение на вечна елегантност и блясък“, изрази скръбта си за модния дизайнер супермоделът от 90-те Клаудия Шифър.

Снимка: Getty Images

„Валентино беше „майстор и за мен беше чест и голяма привилегия да го познавам... Винаги ще помня неговата голяма доброта и безкрайна елегантност”, отбеляза бившият модел Карла Бруни.

„Валентино Гаравани беше не само безспорен протагонист на модата, но и централна фигура в италианската културна история. Той оставя на всички нас едно дълбоко наследство: идеята, че да създаваш означава да се грижиш, че красотата е радикално и търпеливо внимание към телата, към формите, към времето, което минава през тях и ги съхранява", написа Алесандро Микеле, творчески директор на модната къща „Валентино”. Според него покойният дизайнер.

Снимка: Getty Images

„Валентино превърна елегантността в универсален език, съчетавайки традиция и дързост с рядка прецизност. Неговото наследство остава едно от най-силните изражения на италианската култура. Моите мисли са с неговото семейство, близките му и особено Джанкарло Джамети. Неговият дух ще продължи да живее чрез модната къща, която носи името му“, написа изпълнителният директор на компанията „Керинг” Лука де Мео. През 2023 г. корпорацията придоби 30 процента от акциите на „Валентино груп" за 1,7 милиарда евро, припомня АНСА.

„За теб красотата никога не беше лукс или украса - тя беше форма на защита, безопасно място, единственото възможно. Защита, щит срещу света. Ти беше мой ментор… Ти ме научи, че модата е радост, макар и дълбоко сериозна радост“, каза дизайнерът Пиерпаоло Пичоли, който в момента е креативен директор на „Баленсиага”. Той напусна модната къща на Валентино през 2024 г., където работи в продължение на четвърт век.

Снимка: Getty Images

„Имаше добро сърце, пълно с човечност. Беше приятел, а твоето изкуство и страст завинаги ще останат източник на вдъхновение. Беше привилегия да те познавам и винаги ще те нося в сърцето си. Аз и моето семейство изразяваме съболезнования на вашия Джанкарло и цялото ви семейство“, каза звездата на италианското кино София Лорен.

„Валентино, безспорен майстор на стила и елегантността и вечен символ на италианската висша мода. Италия губи една легенда, но неговото наследство ще продължи да вдъхновява поколенията. Благодарим ти за всичко“, написа в X италианският премиер Джорджа Мелони за смъртта на дизайнера.

Поклонението пред Валентино ще се състои в сряда и четвъртък, 21 и 22 януари, а погребението му ще е в Рим в петък, 23 януари, се казва в съобщението на фондацията, основана от дизайнера и партньора му Джанкарло Джамети.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER