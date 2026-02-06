Малко политици в историята имат биография, която звучи като сценарий на филм. Роналд Рейгън е един от тях. Преди да стане 40-ият президент на САЩ, той е актьор, радиоводещ и харизматичен разказвач. Но зад големите политически успехи стои и една изключителна любовна история – определят я като най- въздействащата и силна сред всички президенти на САЩ. Роналд и Нанси Рейгън са женени в продължение на 52 години чак до смъртта му. Той я нарича галено "Мами", а тя него - "Рони". Той й пише десетки писма, дори когато са в една и съща сграда. Тя е не само една от най-влиятелните първи дами на САЩ, но и опора за съпруга си. Тя държи ръката му, когато той вече не я разпознава заради Алцхаймер.

Холивуд

Роналд Рейгън е роден на 6 февруари 1911 г. в Тампико, Илинойс. На 16-годишна възраст започва работа като спасител и успява да спаси живота на 77 души. По-късно учи икономика и социология. Макар оценките му да не са отлични, в университета той развива дарбите си на разказвач и актьор. 1937 г. е преломна за него. Тогава той се явява на прослушване, което му спечелва 7-годишен договор с „Уорнър Брадърс“. Ясният му глас и атлетичната му фигура го правят популярен сред зрителите. През 30-те и 40-те години той участва в над 50 филма, а ролите са ключови за политическата му кариера след това – превъплъщава се предимно в честни, принципни и оптимистични герои – образи, които по-късно ще се прелеят и в публичния му образ.

Макар да не се превръща в най-голямата звезда на Холивуд, Рейгън печели нещо по-важно – умението да общува, да разказва истории и да вдъхва надежда. Именно това го отличава по-късно като политик.

Пътят към политиката

Преходът от актьор към политик не става изведнъж. Рейгън е активен в Гилдията на актьорите, където постепенно се сблъсква с обществени и икономически проблеми. Така започва интересът му към политиката, който го отвежда първо до поста губернатор на Калифорния, а по-късно – до Белия дом.

Когато става президент през 1981 г., много хора го подценяват заради холивудското му минало. Времето обаче показва, че именно опитът му пред камерата го прави един от най-запомнящи се президенти в историята на САЩ.

Любовта с Нанси – основна движеща сила в живота му

Актрисата Нанси Дейвис и Роналд Рейгън са женени 52 години – достатъчно време, в което любовта им да се превърне в най-вдъхновяващата и красива в историята на американските президенти. Той я нарича галено "Мами", а тя него - "Рони". Тя е до него по време на кариерата ми в Холивуд, като ръководител на Гилдията на актьорите, докато е президент на САЩ, по време на опита му за убийство и след тежката диагноза Алцхаймер, чак до смъртта му през 2004 г.

„Ако не беше Нанси, Рейгън нямаше да бъде нито губернатор, нито президент” е мнението на много от техните приятели, а служители в Белия дом потвърждават силната роля на Нанси като първа дама и основен стълб на своя съпруг.

Любовните писма

През целия им брак той пише десетки писма до Нанси, дори когато са в една и съща сграда. В тях я нарича „моята скъпа Нанси“, „моето сърце“ и „единствената ми любов“. През 1972 г., преди двадесетата им годишнина, Рейгън (който по това време и преди президентството си е губернатор на Калифорния) пише романтична бележка до съпругата си, в която изразява неугасващата си любов към нея и обяснява, че никога не иска да я напусне.

„Важното е, че не искам да бъда без теб през следващите 20 години, или 40, или колкото и да са те. Свикнал съм много да бъда щастлив и наистина много те обичам“.

В едно от най-известните му писма той пише: „Каквото и да съм постигнал, не бих могъл без теб.“

Десетките писма, които Рейгън пише до съпругата си са събрани в книгата „I Love You, Ronnie: The Letters of Ronald Reagan to Nancy Reagan“.

Тайната за любовта и брака им

Роналд Рейгън често оставял бележки до огледалото ѝ или в чантата ѝ, когато тръгвал рано сутрин. Не пропускал да й подари цветя за годишнини, рождени дни или просто така. По-късно Нанси споделя, че това е била тайната за успешния им брак и отношенията – романтиката и малките жестове.

За любовта и изключителната им привързаност свидетелстват и стотиците снимки на двойката – двамата винаги показват мил жест към другия, нежен поглед, прегръдка, милувка, ръка поставена на рамото, което е сигурен знак за чувствата им.

Нанси – първа дама на САЩ, но и упора за съпруга си

Освен че ражда и отглежда двете им деца, Нанси Рейгън се грижи за съпруга си и е неотлъчно до него по време на кариерата му в Холивуд, както и в Белия дом. Тя поставя на първо място благополучието на Роналд, внимателно следи здравето му, графика му и дори емоционалното му състояние. В Белия дом тя е известна с това, че пази съпруга си от излишен стрес и негативни хора.

„Моята роля е да бъда госпожа Роналд Рейгън и това е най-важната роля в живота ми”.

След тежката диагноза – отново обич

След като напускат Белия дом през 1989 г., Роналд и Нанси Рейгън се оттеглят в Калифорния с надеждата за по-спокоен живот. Но само няколко години по-късно съдбата ги изправя пред най-тежкото изпитание. През 1994 г. Рейгън е диагностициран с болестта на Алцхаймер. Вместо да скрие състоянието си, той пише отворено писмо до американския народ, в което откровено признава: „Сега започвам пътуване, което ще ме отведе към залеза на живота ми. Зная, че Америка ще продължи напред… Аз никога не съм бил сам – до мен винаги е била Нанси.“

Нанси се отказва от публичния живот, за да се грижи за него. Тя отклонява повечето покани, свежда интервютата до минимум и посвещава ежедневието си на него: организира режима му, следи лекарствата, създава спокойна предсказуема среда и го държи за ръката дори когато той вече не разпознава хората. Тя продължава да му говори, да му чете, да му пуска любима музика.

„Любовта не е в това да бъдеш с някого, когато е силен. А когато е най-уязвим“, споделя Нанси след смъртта на съпруга си, който умира през 2004 г. на 93-годишна възраст.

През 2009 г. в интервю пред Vanity Fair Нанси Рейгън споделя с тъга, че времето не лекува и че Роналд й липсва: “Рони ми липсва ужасно много. Сега като се замисля, имахме страхотен живот. Голяма късметлийка съм. Когато с Рони станахме “ние”, бях най-щастливото момиче на света. Още от самото начало бях ужасно горда с него. С всичко, което правеше. И никога не е трябвало да се насилвам или преструвам. Просто бях.”

Нанси Рейгън надживява обичния си съпруг с 12 години, когато самата тя почива от сърдечна недостатъчност на 94-годишна възраст.

