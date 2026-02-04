В блясъка на Холивуд през 40-те години на миналия век младата ирландка Уна О’Нийл пристига в света на киното. Тя мечтае да стане актриса, но съдбата има други планове за нея. Среща я със самия Чарли Чаплин – вече утвърден артист и режисьор, чиито роли карат публиката да се смее и плаче едновременно.

Той е известен с таланта и чара си, пред който малцина устояват. Но Уна не просто устоява – тя завладява сърцето на великия творец.

Уна успява да проникне зад маската на комика и да види човека – чувствителен и мечтателен. Чарли, от своя страна, открива в Уна подкрепа и нежност, които до този момент никоя жена не му е давала.

Уна – единствената жена

В необичайното име на младата жена е закодиран смисълът за уникалност - препраща към смисъла на „една“, „единствена“. Taкава именно е Уна за Чарли. И дори скандалната - особено за началото на XX век, разлика във възрастта им не спира актьорът трайно да свърже живота си с нея.

Уна е само на 18, а той на 54, когато официално узаконяват връзката си. Едва няколко месеца след първата си среща.

Така родената в Бермудските острови през 1925 г. Уна О’Нийл се превръща в лейди Чаплин. Родена в семейството на големия драматург и писател Юджийн О’Нийл, до края на живота си през 1991 г. тя не се отказва от любовта си към значително по-възрастния пъ нея мъж.

Снимка: Getty Images

Любов след множество разочарования

Животът на Чарли Чаплин е белязан от множество връзки с по-млади жени, предизвикващи скандали. Преди да срещне Уна, той вече има три брака зад гърба си.

Милдред Харис е първата му съпруга, за която се жени, когато тя е едва на 16 години, а той на 29. Бракът им просъществува кратко около две години. Следва връзка с Лита Грей, също на 16. Живеят заедно три години, за което време се сдобиват с двама сина. Всичко приключва с шумен развод. Полет Годар, 22-годишната звезда от Бродуей, успява да отведе известния актьор пред олтара, заблуждавайки го, че е само 17. Двамата остават заедно цели седем години.

Четири се оказва щастливото число на Чаплин. През 1943 г. той и Уна се женят, напускат САЩ и се установяват за постоянно в Корсие-сюр-Веви, в обширно имение край Женевското езеро.

Снимка: Getty Images

Семейно щастие

За Чаплин животът с Уна му носи това, което толкова му липсва до момента - истинско семейно щастие. Уна ражда осем деца и се превръща в неговата най-голяма опора. И остава с него до края на живота му – когато актьорът издъхва на 88-годишна възраст, кротко, в съня си.

Любовта им в никакъв случай не е идеална – преминава през обществен натиск, слухове и скандали. Но Чарли и Уна устояват на всичко. А причината е една: истинска любов и дълбока привързаност.

Снимка: Getty Images

Въпреки възможностите за блестяща филмова кариера, Уна предпочита да прекара остатъка от живота си в сянката на мъжа, когото обича безгранично. В редките интервюта, които дава, казва, че е удовлетворена от ролята си на съпруга и майка и не би искала нищо друго в този живот. “Чарли е целият ми свят”, споделя тя през 1960 г.

След смъртта на Чарли тя предпочита самотата – и си отива от този свят 14 години след неговата загуба. Погребана е до редом до него в Корсие-сюр-Веви.

