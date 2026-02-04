След като отношенията между майка и син в семейство Бекъм дълго бяха под светлините на прожекторите, ред е на друга публична фигура да се изправи пред подобно изпитание. Но докато при Бекъмови драмата често остава в рамките на светския шум, престолонаследницата на Норвегия, Мете-Марит, се озова в центъра на криза, която заплашва оцеляването на монархията.

Синът на принцесата от предишна връзка – Мариус Борг Хьойби, е основното действащо лице в съдебен трилър, който шокира скандинавската държава. Тази седмица Мариус се изправя пред съда по тежки обвинения, включително изнасилване, съобщава Hello.

От бунтар до обвиняем в изнасилване

Снимка: Getty Images

Ситуацията се влошава само дни преди началото на процеса, когато момчето е отново арестувано. Този път обвиненията включват нападение, заплахи с нож и нарушаване на ограничителна заповед. Принц Хакон и Мете-Марит вече обявиха, че няма да присъстват в залата, а принцесата избра да се оттегли, за да избегне медийния натиск.

Кралското семейство понесе и втори удар – този път свързан с миналото на самата Мете-Марит. Публикувани документи от Министерството на правосъдието на САЩ разкриха лична кореспонденция между нея и покойния педофил Джефри Епщайн.

Макар принцесата да твърди, че не е знаела за престъпленията му, съобщенията показват изненадваща близост. В едно от тях от 2012 г. тя му пише нещо доста подозрително.

„Винаги ме караш да се усмихвам, защото гъделичкаш мозъка ми“, признава тя. В друг имейл от 2011 г. тя споменава, че го е потърсила в Google и е съгласна, че репутацията му „не изглежда много добре“, но въпреки това е продължила контакта си с него.

Цената на скандала

Последиците не закъсняват. Най-голямата фондация за сексуално здраве в Норвегия, Sex og samfunn, официално прекрати сътрудничеството си с Мете-Марит. Според тях действията на принцесата са „несъвместими“ с техните ценности.

Докато Мете-Марит се бори да изчисти името си и да поеме отговорност за „лошата си преценка“, тя е изправена и пред здравословно предизвикателство. Принцесата, която страда от белодробна фиброза, в момента преминава през оценка за потенциална трансплантация на бял дроб.

За норвежкия кралски двор 2026 г. вече се очертава като година на тежки изпитания, в която честността пред народа е поставена под сериозно съмнение.

Още снимки на принцесата и кралското семейство в Норвегия - вижте в галерията най-горе.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER