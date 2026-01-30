Докато Лионел Меси пише история в световния футбол, Антонела Рокуцо тихо и упорито гради своя собствена империя.

Без шумни публични изяви, и със силно дефинирана естетическа идентичност, аржентинката успя да се позиционира като солиден бизнес лидер, който днес генерира милиони чрез сътрудничества с някои от най-мощните марки в света.

Много повече от „съпругата на Меси“

Името ѝ неизбежно е свързано с това на Меси – двамата са заедно от деца и Антонела е плътно до него по пътя му към спортните върхове.

Но тя успява да се възползва от статуквото си на „футболна съпруга“ по най-добрия и прагматичен начин. Без скандални интервюта или ненужно медийно внимание, превърна образа си в глобална марка, асоциирана с лайфстайл, мода и уелнес.

С какво се занимава Антонела Рокуцо

Тя има няколко проекта и сътрудничества с мощни марки, главно в модната индустрия. Фигурата ѝ е една от най-разпознаваемите в света на лайфстайла. С почти четиридесет милиона последователи в Instagram, аржентинката е инфлуенсър с огромно влияние.

Снимка: instagram/antonelaroccuzzo

Сърцето на „империята“ на Антонела е Enfans, марката детски дрехи, която тя основава през 2014 г. заедно със сестра си Паула, братовчедка си Андреа и майка си Патриция. Enfans е най-личният ѝ проект – тя участва дори в дизайна на дрехите, като залага на прости облекла, неутрални цветове и висококачествени материали. Естетиката отразява стила, който избира за собствените си деца: Тиаго, Матео и Чиро.

Снимка: instagram/antonelaroccuzzo

Мода, фитнес и международен лукс

След като се установява в Маями, профилът на Антонела като уелнес инфлуенсър се затвърждава чрез партньорството с Alo Yoga, мултимилионна бизнес колаборация, която надхвърля простото съдържание в социалните мрежи.

Става и лице на брандове, създаващи висококачествена козметика – като Guerlain и Lancôme, а по-късно и за Tiffany & Co., утвърждавайки статута си на топ знаменитост. Тя също често сътрудничи с Adidas, марката, която спонсорира Лео Меси.

Антонела се появява дори на кориците на престижни списания. През 2025 г. тя се снима за Vogue Latinoamеrica, доказвайки още веднъж защо е много повече от просто съпругата на Меси.

Снимка: instagram/antonelaroccuzzo

