Зимните условия са тежки за обувките – солта, която се използва в борбата със заледяването изсъхва и оставя бели кръгове, а топящият се сняг може да причини неравномерни водни петна, които втвърдяват кожата, правят велура безжизнен и обезцветяват текстила.
Но това не бива да оставя тъжното впечатление, че любимите ни обувки са безвъзвратно увредени. Напротив, може да ги възстановим в целия им блясък – стига да следваме няколко прости правила.
Петната от сол и вода се почистват най-добре, когато обувките са напълно сухи. Затова преди почистване е нужно да ги оставим да изсъхнат на стайна температура, след което внимателно да изчеткаме или избършем ронливата сол, за да не я вкарате по-дълбоко в повърхността.
А след това да пристъпим към самото почистване, което трябва да е съобразено с вида на материала, от който са изработени обувките.
За гладка кожа
Избърсваме равномерно с мека кърпа, навлажнена със смес от равни части вода и бял оцет. Оставяме да изсъхне на въздух, след което нанесяме балсам за кожа. Този подход помага да се разтвори натрупаната сол и да се възстанови влагата, загубена през зимата.
При водни петна лекото избърсване на целия кожен панел с едва влажна кърпа може да помогне за минимизиране на следите.
За обувки от велур и набук
Тези материи изискват търпение и деликатен подход, тъй като са особено чувствителни към влага и триене.
След като изсъхнат напълно, изчеткваме нежно с четка за велур и използваме гума за велур, за да премахнем петната. След почистване нанесяме лек слой масло или балсам, специално предназначен за набук и велур, за да освежим влакната и да възстановим мекотата.
За текстилни и мрежести обувки
За материали като текстил, плетиво и мрежести горни части почистваме локално с хладка вода и малко количество нежен сапун, без да търкаме. Почистването на зоната около петното, а не само на самото петно, помага да се избегнат очертания след изсъхване.
Как да предотвратим бъдещи петна
- Нанасянето на подходящ за материала водоотблъскващ продукт преди зимата
- Избърсването на обувките след всяко носене
- Редуването на чифтoвете - за да имат време да изсъхнат напълно
- В дни с много натрупал е добре да запазите деликатните велурени обувки за сухо време.
