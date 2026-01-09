Зимните условия са тежки за обувките – солта, която се използва в борбата със заледяването  изсъхва и оставя бели кръгове, а топящият се сняг може да причини неравномерни водни петна, които втвърдяват кожата, правят велура безжизнен и обезцветяват текстила.

Но това не бива да оставя тъжното впечатление, че любимите ни обувки са безвъзвратно увредени. Напротив, може да ги възстановим в целия им блясък – стига да следваме няколко прости правила.

Официалното завръщане на „най-грозните“ обувки - модният тренд на 2026 (СНИМКИ)

Петната от сол и вода се почистват най-добре, когато обувките са напълно сухи. Затова преди почистване е нужно да ги оставим да изсъхнат на стайна температура, след което внимателно да изчеткаме или избършем ронливата сол, за да не я вкарате по-дълбоко в повърхността.

А след това да пристъпим към самото почистване, което трябва да е съобразено с вида на материала, от който са изработени обувките.

Снимка: iStock

За гладка кожа

Избърсваме равномерно с мека кърпа, навлажнена със смес от равни части вода и бял оцет. Оставяме да изсъхне на въздух, след което нанесяме балсам за кожа. Този подход помага да се разтвори натрупаната сол и да се възстанови влагата, загубена през зимата.

При водни петна лекото избърсване на целия кожен панел с едва влажна кърпа може да помогне за минимизиране на следите.

За обувки от велур и набук

Тези материи изискват търпение и деликатен подход, тъй като са особено чувствителни към влага и триене.

След като изсъхнат напълно, изчеткваме нежно с четка за велур и използваме гума за велур, за да премахнем петната. След почистване нанесяме лек слой масло или балсам, специално предназначен за набук и велур, за да освежим влакната и да възстановим мекотата.

Снимка: iStock

Зимни стелки за обувки с нови материали и технологии - нито миг студ повече!

За текстилни и мрежести обувки

За материали като текстил, плетиво и мрежести горни части почистваме локално с хладка вода и малко количество нежен сапун, без да търкаме. Почистването на зоната около петното, а не само на самото петно, помага да се избегнат очертания след изсъхване.

Как да предотвратим бъдещи петна 

  • Нанасянето на подходящ за материала водоотблъскващ продукт преди зимата
  • Избърсването на обувките след всяко носене
  • Редуването на чифтoвете - за да имат време да изсъхнат напълно
  • В дни с много натрупал е добре да запазите деликатните велурени обувки за сухо време.

А как се правят обувки с ток от карбонови влакна - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER