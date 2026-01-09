Зимните условия са тежки за обувките – солта, която се използва в борбата със заледяването изсъхва и оставя бели кръгове, а топящият се сняг може да причини неравномерни водни петна, които втвърдяват кожата, правят велура безжизнен и обезцветяват текстила.

Но това не бива да оставя тъжното впечатление, че любимите ни обувки са безвъзвратно увредени. Напротив, може да ги възстановим в целия им блясък – стига да следваме няколко прости правила.

Петната от сол и вода се почистват най-добре, когато обувките са напълно сухи. Затова преди почистване е нужно да ги оставим да изсъхнат на стайна температура, след което внимателно да изчеткаме или избършем ронливата сол, за да не я вкарате по-дълбоко в повърхността.

А след това да пристъпим към самото почистване, което трябва да е съобразено с вида на материала, от който са изработени обувките.

Снимка: iStock

За гладка кожа

Избърсваме равномерно с мека кърпа, навлажнена със смес от равни части вода и бял оцет. Оставяме да изсъхне на въздух, след което нанесяме балсам за кожа. Този подход помага да се разтвори натрупаната сол и да се възстанови влагата, загубена през зимата.

При водни петна лекото избърсване на целия кожен панел с едва влажна кърпа може да помогне за минимизиране на следите.

За обувки от велур и набук

Тези материи изискват търпение и деликатен подход, тъй като са особено чувствителни към влага и триене.

След като изсъхнат напълно, изчеткваме нежно с четка за велур и използваме гума за велур, за да премахнем петната. След почистване нанесяме лек слой масло или балсам, специално предназначен за набук и велур, за да освежим влакната и да възстановим мекотата.

Снимка: iStock

За текстилни и мрежести обувки

За материали като текстил, плетиво и мрежести горни части почистваме локално с хладка вода и малко количество нежен сапун, без да търкаме. Почистването на зоната около петното, а не само на самото петно, помага да се избегнат очертания след изсъхване.

Как да предотвратим бъдещи петна

Нанасянето на подходящ за материала водоотблъскващ продукт преди зимата

Избърсването на обувките след всяко носене

Редуването на чифтoвете - за да имат време да изсъхнат напълно

В дни с много натрупал е добре да запазите деликатните велурени обувки за сухо време.

А как се правят обувки с ток от карбонови влакна - вижте във видеото:



