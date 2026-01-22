Любителите на стайни растения, знаят, че по време на зимния сезон трябва да се справят с една голяма трудност – сухият въздух в помещенията. Нужно е да се полагат повече грижи, които да гарантират, че растенията няма да изсъхнат през зимата.
Експерти по градинарство дават съвети как да се справим в тази ситуация, развенчавайки някои често срещани заблуди – благодарение на които стайните растения ще процъфтяват през цялата зима.
Повишаването на влажността – ключов момент
Използването на овлажнител за въздух е най-ефективният и бърз метод – особено за по-малки помещения.
Пулверизаторът също е често срещана препоръка за борба със зимната сухота, но трябва да се има предвид, че ефектът от пръскането е краткотраен. След като водните капки се изпарят от листата на растенията, влагата се разпръсква в цялата стая, вместо да остане концентрирана близо до растението, където е нужна.
Същото важи и за съдове с камъчета или тавички с вода, поставени под растенията.
Избягвайте течения
Стайните растения изискват да бъдат поставени в среда, близка до естествените им условия - което включва избягване на течение с горещ или студен въздух. Ето защо е препоръчително да бъдат поставени далеч от отоплителни отвори, източници на топлина като камини или печки и от прозорци или врати с течение. Тези условия могат да ги изложат на внезапни промени в температурата, които да ги стресират.
Поливайте правилно
Някои стайни растения преминават през период на покой през зимните месеци и изискват по-малко влага. В стая с отопляем сух въздух може да е изкушаващо да се поливат по-често. Но прекомерното поливане през периода на покой може да бъде също толкова вредно, колкото и сухотата.
Ако почвата на растението изсъхне напълно заради вътрешното отопление, може да се наложи от време на време да му се даде малко повече вода.
Ключовата дума тук е „правилно“. Затова добре е да се направи предварително проучване, за да определят нуждите на растението и да се избягва прекомерното поливане. Така растения ще са максимално добре през зимния си период на покой.
