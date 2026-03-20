Александър Кадиев отбеляза един от най-важните моменти в живота си – рождения ден на своята любима дъщеря Кати.

Момичето навърши цели 11 години и вече се превръща в красива млада дама. Която е и изключително артистична – тя вече убедително следва стъпките на популярния си баща и има своите изяви на сцената.

И дори видеото, което Сашо Кадиев сподели по случай празника на Кати, е доказателство за таланта на момичето – тя се усмихва уверено пред камерата и дори танцува. А в следващия момент се озовава в прегръдките на своя баща – който развълнувано споделя: „Катинката има рожден ден. Записвам това видео, за да ви кажа: Хора, обичайте децата! Те са най-милото ни. Правете всичко за тях, глезете ги, не ги ограничавайте.“

След което Кати е обсипана с много целувки. „Много те обичам“, не пропуска да изрази обичта си и с думи любящият родител.

Това, всъщност, е поредно доказателство за това колко щастлив в ролята си на баща Сашо Кадиев. Той неведнъж публично е демонстрирал отношението си към Кати, заявявайки, че двамата имат много специална връзка. „Мисля че бащата е много важен за една дъщеря и трябва да ѝ показва всичко, което може да ѝ покаже", казвал е той. И дори е стигал още по-далече с емоционалното признание: „Аз не мога да живея без нея.“

По всичко изглежда, че Кати расте като едно щастливо дете, обградено от много любов в едно задружно семейство. Тя се разбира отлично с втората съпруга на баща си – Ивелина Чоева. Тримата често споделят моменти от ежедневието си или от значими семейни събития.

Снимка: instagram/al.kadiev

