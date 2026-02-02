През 2023 г. Сашо Кадиев и Ивелина Чоева се похвалиха, че са се сдобили с общ домашен любимец. В този период двамата бяха наскоро сгодени – а тази стъпка още веднъж подчерта колко сериозни са отношенията им.

Само година по-късно двойката се врече във вечна любов с красива интимна церемония, с което официализира връзката си след няколко години заедно.

Оттогава насам Сашо и Ивелина живеят в хармония и разбирателство. И все още полагат грижи за малкото кафяво сладко кученце на име Кари. Преди ден те дори отпразнуваха третия рожден на домашния си любимец – както се полага с торта, свещи и добро настроение.



Малката торта, украсена със сметана бе изписана с името на кученцето и с няколко следи от животински лапички. А свещ с формата на числото 3 очакваше да бъде духната.

И предвид че Кари нямаше как да загаси ритуално своята свещичка, това направиха тримата му любящи собственици. Сашо, Ивелина и 10-годишната дъщеря на актьора – Катерина.

А най-сладкият момент безспорно бе този, в който Кати храни Кари – с нейната специална торта.

Снимка: instagram/ivelinachoeva

Най-новото в живота на Сашо и Ивелина

През август 2025 г. Сашо отпразнува 42-я си рожден ден, а партито бе организирано от половинката му, която се погрижи да го изненада подобаващо.

В същия този период двойката сподели и, че е отбелязала първата годишнина от сватбата си, публикувайки снимки и спомени от специалния ден в социалните мрежи.

Наскоро Сашо и Ивелина разкриха кадри от романтичната си почивка си на Малдивите – дестинацията, в която решиха са избягат от студената зимата у нас. „Отдавна не се бяхме чувствали така безгрижни“, сподели Ивелина Чоева пред своите последователи, публикувайки кадри от екзотичните брегове на далечната азиатска държава.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER