Александър Кадиев е баща за пример! Той неведнъж публично е демонстрирал обичта си към своята дъщеря Кати, заявявайки, че двамата имат много специална връзка. „Мисля че бащата е много важен за една дъщеря и трябва да ѝ показва всичко, което може да ѝ покаже", казвал е той. И дори е стигал още по-далече с емоционалното признание: „Аз не мога да живея без нея.“

И Кати има защо да е „на татко любимото момиче“. Тя е едва на 10, но вече има с какво да зарадва своя любящ баща. По всичко изглежда, че е наследила неговата артистичност и вече е готова за сцената.

Само преди ден Сашо Кадиев сподели видео в своя Instagram, което нагледно демонстрира таланта на Кати. Облечена в красива, ефирна рокля, тя е насред сцената и изпълнява песен – с много чувство и умение. И не само това – тя уверено вече свири и на пиано.

Снимка: instagram/al.kadiev

„Снощи бяхме на първия концерт, в който нашата Катерина взе участие. Щастливи сме!“, пише водещият към видеото, уточнявайки и, че уменията на малкото момиче са резултат и от уроците, които тя прилежно взима в специализирана артистична школа.

Изпълненията на Кати получиха не само силни аплодисменти в залата, но и множество коментари сред потребителите на социалните мрежи. Те се надпреварват да я определят като „прекрасна“ и „талантлива“. А един правилно отсича: „С баба Катето Евро и баща Сашо Кадиев на кой ли е наследила таланта?“.

Малката Кати расте в истински задружно и любящо семейство. Тя се разбира отлично с втората съпруга на баща си – Ивелина Чоева. Наскоро всички заедно отпразнуваха рождения ден на най-малкия член на семейството – кученцето Кари, което навърши 3 годинки. И споделиха щастливите мигове със своите фенове.

