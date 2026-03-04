Младата актриса Ванеса Пеянкова е една от актрисите, на чиято игра ще се наслаждаваме в сериала на bTV - "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ". Тя влиза в ролята на Маргарита Луканова, акушер-гинеколог, осиновена от леля си Светла, в ролята - великолепната актриса Албена Павлова.

Премиерата на новия сериал на bTV "ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" е на 6 март от 22:00 часа, а на предпремиерата е ден преди ефир - на 5 март на VOYO.

Гледайте целия подкаст "Малки разговори" тук

Последвайте ни в YouTube.

Слушайте ни и в Spotify

Коя е Ванеса Пеянкова?

Родена е през 2001 г., в София.

Дълги години е състезател по художествена и естетическа гимнастика.

През 2024 г. се дипломира в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност „Актьорство за драматичен театър“, в класа на проф. Пенко Господинов.

Освен актьорството, голяма нейна страст е рисуването.

"ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ" - сериал за истинския живот

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки. Всяка от тях се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV ще разберат от 6 март.

Сериалът е сниман в "Майчин дом", а истински лекари от там са консултанти на продукцията и актьорите. Младата актриса истински се потапя в ролята си, като научава доста медицински термини, понятия и практики.

"Почти нямах досег с деца в живота си, с бебета още по-малко до преди сериала. Но точно когато започна да ми се порменя представата за живота - за семейсто, деца и т.н., дойде и предложението за тази роля. Влязох в АГ отделението, срещнах се с акушер-гинеколози, за пръв път видях новородено, даже видях в момента как излиза. Рязко и бързо трябваше да се запозная с тях!"

Снимка: bTV Media Group

Познава се с почти всички актьори от сериала още преди да започнат снимките, но с никого от тях не е работила в съвместни проекти дотогава. Много бързо си пасва и с актрисата Албена Павлова, която е сестра на нейната починала майка. Да изиграе близост с човек, който не й е познат, за нея е част от професията на актьора. Съвсем кратък е бил периодът, докато двете се напаснат за една добре балансирана работа пред камерата.

"За пръв път се срещнах с нея. тук се запознахме и много бързо си паснахме - изключително готин, общителен и приятен човек! Първите ден-два, разбира се, не беше толкова просто".

Как се напасват двете актриси, за да изиграят роднини - вижте във видеото.

Снимка: Лили Йотова

Във филма Маргарита Луканова е изключително педантична и дисциплинирана.



Но такава ли е Ванеса в истинския живот?

Знае ли каква е цената на щастието?

Защо се отказва отказва от художествената гимнастика?

Каква е Ванеса извън екрана - за рисуването и Моника Белучи - гледайте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER