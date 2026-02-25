"Не влизаш в роля - живееш я!" - това казва актрисата Катерина Борисова, която влиза в ролята на неонатолог в новия сериал на bTV "Вяра, надежда, любов". Той ще пренесе зрителите в края на 90-те години на XX век – едно от най-противоречивите и драматични времена в съвременната българска история, когато държавата е крехка, правилата са разклатени, а оцеляването често изисква компромиси.

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки. Всяка от тях се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV тепърва ще разберат.

"Вяра, надежда, любов", Екатерина и Майчин дом

Катерина Борисова влиза в ролята на Екатерина Стоянова - емоционална, хубавица със самочувствие, винаги облечена със стил и вкус.

Завършила е Френска гимназия.

Работи като талантлив и отдаден неонатолог.

За разлика от суеверната си майка светла (в ролята Албена Павлова), Екатерина е прагматична и рационална.

За да се подготви за ролята си, Катерина чете много медицинска литература със специфична терминология. Консултанти на сериала са истински лекари от "Майчин дом", където се случват и снимките на лентата.

"Истинските лекари ни казват къде са ударенията на думите или други специфики. Понякога се объркваме, защото повечето термини идват от латински. Преди всеки епизод проверявам какво означават диагнозите. "Майчин дом" наистина е дом за нас в голяма степен - приемат ни отговорно."

Случва се дори истински пациенти да я объркат с действащ лекар и да идват с оплаквания към нея. Чуйте случката във видеото.

Сериалът "Вяра, надежда, любов" пресъздава времето на късните 90 години в България. Тогава всички лекари си говорят на Вие, обръщат се един към друг по фамилия, а някои от медицинските практики, актуални в момента, тогава изобщо не са били познати. Паралелно с медицинските истории сериалът разкрива и подземния свят на 90-те – гангстерски клубове, контрабанда, корупция и невидими връзки между престъпността и властта. Болницата и нощният клуб „Марсилия“ се оказват неочаквано свързани в мрежа от тайни, лъжи и незаконни сделки, които ще променят завинаги съдбите на героите.

Именно в клуб "Марсилия" любимият мъж на Екатерина - Филип (в ролята е актьорът Пламен Димов) прекарва голяма част от времето си. Това никак не се харесва на младата лекарка от сериала. В личния си живот тя е уязвима и силно влюбена в харизматичния адвокат. Той обаче често отсъства и е твърде зает с работата и с приятелите си. В истинския живот обаче актрисата Катерина Борисова далеч не е такава. Признава, че не страда от ревност, или поне докато не бъде провокирана.

"Никой не ти прощава красотата!"

Облагодетелствани ли са красивите актриси, заради външния си вид, или това всъщност им пречи. Много хора си мислят, че красотата отваря врати, но Катерина Борисова е на друго мнение.

"Да си красива всъщност пречи. Никой не ти прощава красотата!"

Да играе красиво и талантливо на сцена или на екрана, я учи Малин Кръстев. Актрисата е завършила неговия клас в НАТФИЗ през 2021 година. Благодарна е и на други свои преподаватели, а съветите им често изникват в съзнанието й по време на снимките на сериала. Когато е на щат в Русенския театър, пътува изключително много по работа. За една година има 9 месеца пътувания, около 280 дни.

"Не играеш роля - живееш я! Когато вложиш сърце и душа в нещо, то винаги става!"

Но ако сега има почивен ден от интензивната си работа, би пътувала отново. Предпочита морето пред планината, а по път би пила и чай, и кафе. Отскоро е шофьор и й доставя изключително удоволствие да пътува.

