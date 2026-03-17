Антония Батинкова и съпругът й Ивайло Батинков празнуват важна годишнина днес - 8 години от деня, в който са срещнали погледи за първи път и 7 години от втората им сватба.

Любов, семейна идилия и хубави поводи за празнуване!

Припомняме, че Антония Батинкова е щастливо омъжена за бизнесмена Ивайло Батинков, с когото са заедно от 2018 година, когато се запознават и сключват брак само няколко месеца по-късно. Двамата имат три деца, всички от брака им – двама сина и една дъщеря, които са центърът на тяхното семейство. През годините Антония Петрова-Батинкова неведнъж е споделяла, че семейството и майчинството са най-голямото й щастие.

Антония държи изключително много на семейните ценности и често публикува кадри със семейството си в социалните мрежи. Тя винаги се старае да показва на последователите си сплотеността, която всички заедно крепят и семейната идилия, която изпълва сърцата им с радост всеки ден.

8 години от първия поглед, 7 години от втората сватба

Днес, на 17 март, Антония Батикнкова и съпруга й Ивайло празнуват своята годишнина, а красавицата споделя колекция от емоционални семейни кадри в Инстаграм профила си. От снимките се усеща любовта, уюта и щастието, което семейството споделя. Към кадрите, Батинкова пише следното трогателно описание:

Днес празнуваме 8 години от запознанството ни и 7 години от втората ни сватба.

Три деца по-късно, безброй пътувания по света, общи мечти и още повече общи истории.

Днес те обичам дори повече.

Моят съпруг, приятел, партньор и най-прекрасният баща на децата ни.Честита годишнина, любов.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER