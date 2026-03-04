Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org отвори номинациите за своите Годишни награди за доброволчество ГЕРОИТЕ.

За девета година ГЕРОИТЕ ще отличат хора и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в България.

До 8 март на awards.timeheroes.org всеки може да номинира доброволци и журналисти, заедно с техните добри дела и заслуги, реализирани в периода януари – декември 2025 г.

Номинациите в категория „Организация“ ще бъдат автоматично генерирани от качените на платформата TimeHeroes.org доброволчески инициативи от периода 1 януари - 31 декември 2025 г. Номинации в категория „Компания“ могат да изпращат представителите на бизнеса в общността „Доброволчеството е ценност“ (Volunteering Matters) на TimeHeroes, както и граждански организации, които ще бъдат поканени с анкета. Основното изискване е номинираната компания да има поне една осъществена доброволческа инициатива в периода януари – декември 2025 г.

Всички номинации в четирите категории ще бъдат оценявани от независимо жури, което ще предложи тазгодишните носители на приза ГЕРОИТЕ. В журито ще влязат личности с активна гражданска позиция. Тяхната задача ще е да откроят доброволчески истории и техните създатели, които са вдъхновяващи, смели, новаторски, израз на активна общественополезна дейност и позиция, или пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност. Можете да се запознаете с всички критерии за оценяване и правилата на наградите на https://awards.timeheroes.org/rules-2025.

