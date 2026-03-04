Куентин Тарантино не е загинал при бомбардировки в Израел, съобщава TMZ. Таблоидът отхвърли твърденията за смъртта на култовия холивудски режисьор, като се твърдеше, че е настъпила през уикенда при ирански удари.

През уикенда бе обявено, че Куентин Тарантино е починал вследствие на ирански ответен удар. Живеещ в Тел Авив от 2018 г., американският режисьор "бил убит от ракета". Тази информация беше разпространена в X от няколко акаунта, заедно със странна негова снимка в противобомбено убежище. И във времената на генерирани с ИИ изображения, не е никак изненадващо, че нито смъртта му, нито снимката са реални.

Американският таблоид TMZ опровергава новината, позовавайки се на свои източници: „Слуховете, че Куентин Тарантино е бил убит при ракетна атака в Израел, са напълно неоснователни.“

По-нататък в статията източник, близък до режисьора, заявява, че „Куентин е жив и в добро здраве“, както и че „семейството му е добре“.

Женен за израелската певица Даниела Пик, той има две деца от нея – първото, шестгодишно момче на име Лео, и второто – момиче, родено през 2022 г., чието име не е публично оповестено.

Като истински щастлив баща, режисьорът сподели в предаването Jimmy Kimmel Live! емоцията си към по-големия си син: „Не мога дори да видя името му написано на лист хартия, без да се разплача. Това е просто моят малък Лео. Моят малък лъв. Най-очарователното човешко същество, което съм срещал в живота си.“

Установил се в Тел Авив преди осем години, за да бъде по-близо до семейството на съпругата си, Куентин Тарантино никога не е крил привързаността си към Израел. В интервю за Yediot Aharonot през януари 2020 г. той заявява: „Обичам тази страна и хората са много, много мили с мен, изглеждат щастливи, че съм тук.“

Въпреки че редовно се връща в Лос Анджелис, където прекарва половината година заради работата си, Куентин Тарантино активно участва в обществения живот на своята приемна страна. През 2023 г. Le Figaro съобщи, че режисьорът е посещавал военни бази, за да „подкрепи морала“ на израелските войски.

