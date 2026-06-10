Маслото от роза е едно от най-ценените етерични масла в ароматерапията и козметиката. То се извлича от листенцата на розата чрез парна дестилация и се използва както за грижа за кожата, така и за подобряване на емоционалното състояние с различни спа процедури. Ето как можете да го включите в ежедневната си рутина и да извлечете максимална полза от него според специалисти от Healthline.

Какви са основните ползи на розовото масло? 

Розовото масло успокоява 

Маслото от роза често се използва в ароматерапия заради потенциалния му ефект върху нервната система. Смята се, че може да намалява тревожността, да облекчава стреса и да подобрява настроението. Някои проучвания показват, че вдишването на аромата може да има успокояващ ефект, но са нужни още изследвания за категорични изводи.

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Потенциално обезболяващо действие

Има данни, че ароматът на розово масло може да допринесе за намаляване на болка и облекчаване на постоперативен дискомфорт в някои клинични наблюдения. Резултатите обаче са ограничени и маслото не се използва като основно медицинско лечение.

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Подкрепа при менструален дискомфорт

Някои изследвания показват, че ароматерапията с розово масло може да помогне при спазми и болка по време на менструация. Най-често се използва чрез вдишване или разредено масажно приложение върху корема.

Антибактериални и ароматни свойства

Розовото масло се използва и заради лек антимикробен ефект, както и заради приятния си аромат в парфюмерията и козметиката. Често се включва в продукти за допълваща грижа за кожата.

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Как се използва

Маслото от роза е силно концентрирано и почти никога не се използва неразредено върху кожата. Най-честите начини на употреба са ароматерапия чрез дифузер или вдишване, разредено с базово масло за масаж, добавка към козметични продукти и ароматна релаксация. Винаги трябва да се разрежда с носещо масло като кокосово, жожоба или бадемово преди директен контакт с кожата.

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Възможни странични ефекти

Въпреки че е натурален продукт, маслото от роза може да предизвика нежелани реакции.

Алергични реакции

  • Възможни са зачервяване, обрив, сърбеж или дразнене на кожата, а в редки случаи и по-сериозна реакция. Препоръчва се тест за чувствителност преди първа употреба.

Кожно дразнене

  • При чувствителна кожа или неправилна употреба без разреждане може да се появи сухота, парене или раздразнение.

Повишена чувствителност към аромати

  • Силният аромат може да предизвика главоболие, гадене или дискомфорт при по-чувствителни хора.

Важни предупреждения

Маслото от роза не се препоръчва за вътрешен прием. Бременни и кърмещи жени трябва да се консултират със специалист преди употреба. Не трябва да се използва директно върху кожата без разреждане и не замества медицинско лечение.