Маслото от роза е едно от най-ценените етерични масла в ароматерапията и козметиката. То се извлича от листенцата на розата чрез парна дестилация и се използва както за грижа за кожата, така и за подобряване на емоционалното състояние с различни спа процедури. Ето как можете да го включите в ежедневната си рутина и да извлечете максимална полза от него според специалисти от Healthline.

Какви са основните ползи на розовото масло?

Розовото масло успокоява

Маслото от роза често се използва в ароматерапия заради потенциалния му ефект върху нервната система. Смята се, че може да намалява тревожността, да облекчава стреса и да подобрява настроението. Някои проучвания показват, че вдишването на аромата може да има успокояващ ефект, но са нужни още изследвания за категорични изводи.

Потенциално обезболяващо действие

Има данни, че ароматът на розово масло може да допринесе за намаляване на болка и облекчаване на постоперативен дискомфорт в някои клинични наблюдения. Резултатите обаче са ограничени и маслото не се използва като основно медицинско лечение.

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Подкрепа при менструален дискомфорт

Някои изследвания показват, че ароматерапията с розово масло може да помогне при спазми и болка по време на менструация. Най-често се използва чрез вдишване или разредено масажно приложение върху корема.

Антибактериални и ароматни свойства

Розовото масло се използва и заради лек антимикробен ефект, както и заради приятния си аромат в парфюмерията и козметиката. Често се включва в продукти за допълваща грижа за кожата.

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Как се използва

Маслото от роза е силно концентрирано и почти никога не се използва неразредено върху кожата. Най-честите начини на употреба са ароматерапия чрез дифузер или вдишване, разредено с базово масло за масаж, добавка към козметични продукти и ароматна релаксация. Винаги трябва да се разрежда с носещо масло като кокосово, жожоба или бадемово преди директен контакт с кожата.

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Възможни странични ефекти

Въпреки че е натурален продукт, маслото от роза може да предизвика нежелани реакции.

Алергични реакции

Възможни са зачервяване, обрив, сърбеж или дразнене на кожата, а в редки случаи и по-сериозна реакция. Препоръчва се тест за чувствителност преди първа употреба.

Кожно дразнене

При чувствителна кожа или неправилна употреба без разреждане може да се появи сухота, парене или раздразнение.

Повишена чувствителност към аромати

Силният аромат може да предизвика главоболие, гадене или дискомфорт при по-чувствителни хора.

Важни предупреждения

Маслото от роза не се препоръчва за вътрешен прием. Бременни и кърмещи жени трябва да се консултират със специалист преди употреба. Не трябва да се използва директно върху кожата без разреждане и не замества медицинско лечение.