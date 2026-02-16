Вече повече от пет години Александър Кадиев се носи на крилете на любовта. През 2020 г. той започна романтична връзка с модела Ивелина Чоеав – и оттогава насам двамата са неразделни.

Любовта им е толкова силна, че решиха да я обявят пред целия свят. През 2024 г. те сключиха брак на красива церемония сред лозята на българска винарна. Последва и меден месец на остров Боракай, Филипините.

Годините след това са повече от щастливи за Сашо и Ивелина. Двойката често споделя романтични моменти от празници и пътешествия, както и радостни мигове от ежедневието – които свидетелстват за хармония и разбирателство.

Снимка: Facebook

Но преди два дни, на Деня на влюбените, се случи нещо неочаквано. Радостта на лъчезарния водещ бе помрачена, тъй като остана сам на празника – без любимата жена до себе си.

Ето защо Сашо се жалва във видео, което споделя в Instagram профила си. Той тъжно, почти със сълзи на очи, разказва как е принуден да бъде сам вкъщи, тъй като Ивелина е заминала при своите роднини в Хасково.

Но тъгата на актьора бързо се разсейва, когато разкрива какво, най-неочаквано, е заварил в празния си дом. И бърза да покаже – едно мило съобщение, адресирано лично до него, оставено от голямата му любов… компютъра.

„Честит Свети Валентин! Аз съм твоят компютър и искам да ти напомня - заедно сме още откакто беше на 7 годинки. Помня малките ти ръчички на клавиатурата и първите ти игри. Оттогава до днес, ти винаги си в моето сърце. Обичам те, хлапе мое! Завинаги: твоето РС.“ Това са думите, изписани на монитора и подсилени от множество изображения на червени и розови сърчица.

Снимка: instagram/al.kadiev





Това връща усмивката на лицето на Сашо, който дори поднася червена роза на любимия компютър. А към забавното видео, пише красноречивото: „Старата любов ръжда не хваща…буквално.“

Видеото предизвика много усмивки сред последователите на актьора. „Всичко е любов“, написа един от тях, а друг допълни: „Обичайте се все така силно.“

Александър Кадиев е добре известне със свежото си чувство за хумор - което той всячески демонстрира и в ефир. Нека си припомним моменти от шоуто "Кой да знае", в което той влиза в ролята на водещ:



