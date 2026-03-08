Ако не следите денонощно живота на едно от най-известните семейства в света – клана Кардашиян, вероятно сте пропуснали последната драма, която раздели социалните мрежи. Всичко започна с един на пръв поглед мил жест на Ким Кардашиян към нейните четири деца.

Голямата коледна изненада

45-годишната Ким Кардашиян е майка на четири деца от брака си с рапъра Кание Уест – Норт (12 г.), Сейнт (10 г.), Чикаго (8 г.) и малкият Псалм (6 г.). За изминалата Коледа тя реши да направи по нещо доста мило за всяко от децата си – подари на всяко едно собствено кученце от породата Померан.

Снимка: Instagram

В началото на Ким припомня за пухкавите попълнения в семейството в Instagram, споделяйки снимки на четирите малки четириноги: две тъмни, едно кремаво и едно пъстро.

„Добре дошли в семейството“, пише тя, показвайки как децата ѝ буквално си „губят ума“ от радост, играейки с новите си приятели в огромния им хол.

Защо се появиха критики срещу Ким Кардашиян?

Снимка: Instagram

Въпреки че кадрите с малките кученца изглеждат очарователно, най-голямата организация за защита на животните в света – PETA, не остана очарована. Причината? Ким е купила породисти кучета от развъдник, вместо да осинови животни от приют.

Ингрид Нюкърк, основателката на PETA, излезе с остро изявление:

„Кученцата не са играчки. Жалко е, че Ким пропусна шанса да даде пример и да насърчи хората да осиновяват бездомни животни. Вместо това тя купи „породисти кучета“.

От организацията дори призоваха Ким и сестра ѝ Хлое, която направи подобен подарък, да изпратят децата си да помагат в приюти като доброволци, за да разберат, че животните изискват отговорност, а не са просто аксесоари.

Припомняме, че това не са първите животни в дома на Ким. Семейството вече има:

Три други кучета от същата порода (Суши е най-известното сред тях).

Брадати дракони (гущери), един от които се казва Спийд.

Цяла ферма с коне, за които се грижи сестра ѝ Кендъл.

