Много забавление и емоции донесе за пореден път новият епизод на „Кой да знае?“, в който този път до капитаните Милица Гладнишка и Христо Пъдев застанаха двама добре познати и опитни участници, които вече са доказали, че владеят играта - харизматичната водеща на bTV Новините Лиляна Боянова и вокалистът на легендарната рок група Б.Т.Р. Наско Пенев.

При представянето на Лиляна Боянова, която води новинарската емисия в праймтайма на bTV, Сашо Кадиев я определи като красива жена и сериозна журналистка, която е печелила престижни награди.

„Нейните репортажи оставят следа в телевизията и в сърцата на хората. Досега в нашето предаване винаги е печелила, така че е оставила следа и тук“, каза още Сашо.

На въпроса на Кадиев защо Лили Боянова отново е избрала да бъде в отбора на Милица, тя му каза, че го е направила, защото много я обича като човек. „И аз я обичам“, отговори веднага Милица.

Лиляна Боянова разкри, че нейна „гимназиална любов“ са били музикантите от „Рамщайн“, като преди е използва музиката им, за да се надъха за новинарските емисии, но сега го „дава по-спокойно“ и харесва да слуша музиката на The Weeknd.

Припомняме, че в интервю пред Ladyzone.bg водещата на bTV Новините сподели през 2023 г. още чаровни спомени за детството си. Тогава Лили каза, че като малка е била послушно дете, като за нея детството е бил най-романтичният период.

"Много си обичам черно-белите снимки. Моят любим дядо Иван беше любител фотограф и най-хубавите ми спомени от детството са запечатани от него" – това пък сподели Лили пред Ladyzone.bg в рубриката "Твоите 5 в Инстаграм".

Лили е родена в Плевен, но е била там само летата. Студентско бебе е, ражда се, докато родителите й учат в Стара Загора. После се преместват да живеят в Монтана. Има брат, който е по-малък от нея с пет години, като не крие, че го обича изключително много. По време на гостуването си в в „Преди обед“ през 2022 г. Лили Боянова разказа интересни истории от детството си с брат й Иво, който по образование е юрист.

Но да се върнем на снощния епизод на „Кой да знае?“, където още след отварянето на първия въпрос се падна смяна на местата и Сашо са настани до Лили Боянова вместо Милица. Това моментално доведе до един от най-колоритните моменти в шоуто - при отварянето на въпроса за това как инките са си предавали съобщения.

Кадиев изрази мнението, че в огромната си империя инките са осведомявали за събитията чрез система от сигнални огньове, но бе категорично опроверган от Лили Боянова.

Тогава Кадиев се замисли върху втория евентуален отговор - чрез използването на папагали. Логиката зад решението му беше, че тези птици умеят да повтарят един и същи думи, като не пропусна да се вживее в роля и направи комплимент на водещата, като започна да повтаря, че за нея казват: „Лили Боянова е топ красавица, топ красавица, топ красавица!".

„Извинявай, Лили, знам, че ти си сериозен журналист, но аз не съм“, не пропусна да се пошегува Сашо със ситуацията.

Боянова му благодари за комплимента, като успя да го убеди, че е по-добре да заложат на отговора, който включва бегачи с добра памет. За щастие Сашо Кадиев я послуша и това донесе 600 лева на Лили и Милица.

Темите в целия епизод натам бяха както винаги разнообразни и провокативни – от световни първенства по носене на съпруги, до въпроси, свързани с българската литература и народни поверия. Участниците трябваше да разчитат не само на знанията си, но и на интуицията, логиката и малко късмет, за да се справят с предизвикателствата.

В крайна сметка след този забавен двубой победител стана отборът на Милица и Лиляна Боянова!

Вижте повече за участието на Лиляна Боянова в „Кой да знае?“ в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK