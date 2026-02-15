Ако сте очаквали поредната порция скучни снимки на чинии със стриди и предвидими надписи „Обичам те“ за Свети Валентин, известните българи успяха да опровергаят това. 14 февруари за тях се оказва всичко друго, но не и клише.

В социалните мрежи заваляха стотици снимки на популярните личности у нас – видяхме кадри от тежката артилерия на лукса в арабската пустиня до откровено смешни ситуации в името на любовта.

Забравете за сценариите. Този път известните лица у нас не просто отбелязаха празника, те го преживяха по собствен вкус. Някои избягаха на хиляди километри, за да изключат телефоните, други превърнаха хола си в бойно поле с торта, а трети ни напомниха, че най-големият подарък понякога е едно малко същество, което ти „скача по главата“ от сутринта. Ето как популярните у нас празнуваха любовта.

Бягство в Шейбара

Снимка: Instagram

Даниела Рупецова от четвърти сезон на „Ергенът“ вдигна летвата толкова високо, че вероятно е причинила лека завист у мнозина. Тя не просто получи рози, а ги получи и снима на остров Шейбара в Саудитска Арабия. Гледката към Червено море и двата гигантски букета бяха фон на едно много по-дълбоко признание: „От какво се страхуваш, когато нищо не ти принадлежи освен пътуването?“. Това е онзи тип свобода, която само истинската споделеност може да даде.

А нейната приятелка от същия сезон на „Ергенът“ – Ферай, не остана по-назад, заявявайки, че любовта е стандарт, под който никоя жена не трябва да пада.

Снимка: Instagram

Романтичен танц под облак от балони

Снимка: Instagram

Докато мнозина заложиха на интимността, Даниел Бачорски реши да превърне 14 февруари в истинско градско събитие. Точно в 14:00 ч. той събра стотици хора, за да отпразнуват любовта заедно. Акцентът на деня беше нежният танц с неговата любима Атанасия, последван от зрелищно раздаване на балони в червено и розово. Бачорски обаче не пропусна да подчертае нещо важно – в името на природата, всички използвани балони са биоразградими.

Лошото момче, което намери своето „тихо пристанище“

Снимка: Instagram

Снимката на Асен Блатечки и Елеонора Янакиева пред огромно сърце от рози е един от впечатляващите начини да се празнува любовта. Защо ли? Защото актьорът не веднъж е показвал, че не е от мъжете, които ще седнат да позират пред цветя, освен ако не става въпрос за нещо наистина сериозно. Двамата изглеждат като двойка, която е прескочила фазата на демонстрациите и просто се наслаждава на момента заедно.

Риалити романтика с вкус на сметана

Калоян от „Ергенът: Любов в рая“ и Маги томова от трети сезон на „Ергенът“ направиха нещо, което малко двойки се осмеляват на първия си Свети Валентин – развалиха прическите. Вместо романтични танци, Маги реши да остави малко от празничната торта на лицето на Калоян. Затова тя оцапа част от челото и бузите му с торта по особено непредсказуем начин.

Шеф „скорпионче“ на Свети Валентин

Снимка: Instagram

Ирина Карабаджак от втори сезон на „Ергенът“ реши да ни свали на земята с най-сладката реалност. За нея 14 февруари вече е „трио“. Тя разказа как преди две години на тази дата е започнала съвместния си живот с мъжа до нея, а днес „шефът“ вкъщи е малката им дъщеря – едно малко скорпионче, което диктува правилата. „Любовта ни направи семейство“, сподели тя, напомняйки ни, че истинските подаръци не идват в кутия от бижутерия.

Рози от Шри Ланка

Снимка: Instagram

Теа Минкова пък показа, че можеш да празнуваш влюбено, дори когато мъжът ти е на другия край на света. Докато Наум Шопов уаста в процеса по заснемане на пети сезон на „Ергенът“, той не пропусна да изпрати рози чак от Шри Ланка. Теа се наложи да прекара деня с дъщеря им. Двете заедно хранипа улични котки и дори купиха хранилка за птики. Любовта на Теа и Наум продължава вече 13-та година.

