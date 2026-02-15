Ако 14 февруари беше посветен на двойките и романтичните жестове, то 15 февруари, е ред на една друга група хора – необвързаните. Веднага след Свети Валентин идва време за Singles Awareness Day или още Ден на необвързаните който ни напомня, че щастието не изисква задължително партньор, а най-важната връзка, в която някога ще инвестираме, е тази със самите нас.

След морето от розови балони и плюшени мечета, 15 февруари идва като освежаващо напомняне, че да си сам е повод за празник, а не за съжаление. На този ден фокусът се измества от „ние“ към „аз“ – към личната независимост, приятелствата, които ни крепят, и малките удоволствия, които ни карат да сияем, сочи Days of the year.

От ученическа бунт до световен тренд

Историята на Деня на необвързаните започва почти като на шега. През 2001 г. ученикът Дъстин Барнс решава, че той и приятелите му заслужават собствен празник, на който да не се чувстват изолирани от общата еуфория по Свети Валентин. Първоначално замислен като алтернатива, денят се певръща в мощно движение за разсмисъл и самоуважение.

Къде по света празнуват необвързаните?

Снимка: iStock

Макар корените на 15 февруари да са в САЩ, вълната на „Singles Awareness Day“ залива целия свят, но с различни нюанси.

САЩ и Канада: Освен партитата за необвързани, денят е известен с масовото изкупуване на шоколадови бонбони и валентинки, които на 15 февруари се продават с огромни намаления. Посланието е: „Защо да плащам двойно вчера, като мога да се поглезя днес?".

Великобритания: Островът е изключително активен в отбелязването на този ден. Британците често използват повода за благотворителни събития или за т.нар. „Galentine's" или още празник на женското приятелство, който се прелива от 14-и към 15-и февруари.

Бразилия – бягство от розовото: Тъй като Бразилия празнува своя Ден на влюбените през юни, за много чужденци 15 февруари е идеалното време да избягат в Южна Америка. Там те попадат директно в разгара на Карнавала, където енергията е насочена към танци, свобода и забавление, а не към романтични вечери на свещи.

Европа (Германия, Франция, Скандинавието): В Европа денят набира скорост най-вече чрез социалните мрежи и големите брандове за козметика и технологии, които предлагат „Single-подаръци". Във Финландия например, 14-и и 15-и февруари са по-скоро „Дни на приятеля", което прави прехода към празнуването на личната независимост много плавен и естествен.

Любовта към себе си – новата романтика

Снимка: istockphoto.com

Според психолозите от BetterHelp, този ден е ключов за изграждане на самочувствие. Вместо да чакаме някой друг да ни подари цветя, ние поемаме контрола над собственото си щастие. 15 февруари е посветен на това да се чувствате добре в кожата си, да празнувате свободата да взимате решения сами и да цените свързаността с приятелите и семейството.

Как да отбележите Деня на необвързаните?

Снимка: iStock

Забравете за самотата – време е за действие и глезотии. Ето как празнува светът:

Грижа за себе си: Спа ден, дълга разходка или просто следобед с любима книга. На 15 февруари вие сте своята собствена муза.

Много хора използват деня за партита с приятели, за да отпразнуват платоничната любов, която често е по-здрава от всяка романтична връзка.

Маркетингови проучвания показват, че на този ден необвързаните често си подаряват пътувания или курсове – всичко, което обогатява личността им.

