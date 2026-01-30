Днес няма нищо необичайно в избора на човек да не се обвързва трайно и да предпочете да остане сам. Това дори вече е напълно социално приемливо. Самотата съвсем не е равнозначна на провал.

Проблем възниква обаче, в случаите, в които човек желае да влезе във връзка, но поради някаква причина това не се случва – като например страх от разочарование, несигурност, включително финансова и дори прекалено много избор на потенциален партньор.

Науката зад самотата

Любопитно е как науката обяснява защо много хора в днешно време остават необвързани. Според неотдавнашно проучване, публикувано в Journal of Personality and Social Psychology, в основата стоят социодемографски фактори като образование, психологически характеристики и текущо ниво на благосъстояние. Те могат да „прогнозират“ кой е готов да влезе в романтична връзка и кой – не.

Снимка: iStock

Кое увеличава шансовете човек да остане без партньор

Изследователите проследяват над 17 000 души от Обединеното кралство и Германия. Участниците са включени в проучването на 16-годишна възраст, без предишен опит във връзки, и периодично – до навършване на 29 години – са изследвани техните характеристики и демографски данни.

Проучването разкрива няколко изненадващи модела, свързани с дългосрочната самота. Става дума основно за млади мъже с по-ниско ниво на материално състояние, по-високо ниво на образование, както и такива, които живеят с родителите си.

Авторите не дават обяснение защо по-интелигентните хора имат по-голяма вероятност да останат сами. Същевременно обаче е доказано, че именно този тип по-често сключват брак и остават дългосрочно в брак.

Снимка: iStock

Влияние върху благосъстоянието

Изследователите анализирт и как при хората без партньор, в сравнение с тези във връзка, се променят удовлетворението от живота и нивата на депресия. И установяват, че хората, останали сами, са по-склонни да се отдават на мрачни настроения.

„Негативните ефекти от самотата върху състоянието на човек стават по-изразени към края на двайсетте години“, отбелязват авторите. „Това съвпада и с по-високи нива на депресия. Подобен модел се наблюдава както при мъжете, така и при жените.“

Заключението е, че дългосрочната самота в по-младите години е свързана с умерени рискове за благосъстоянието – но същите тези рискове се увеличават с напредване на възрастта. Проучването показва и, че за човек става по-трудно да влезе в серизона връзка, колкото повече приближава трийсетте години.

Каква е тайната на успешния, дългогодишен брак - примерът на Джордж и Амал Клуни:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER