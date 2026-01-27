Ирина Карабаджак, участничка от втори сезон на романтичното риалити „Ергенът“, отново облече булчинска рокля, след като преди по-малко от 2 години вдигна сватба със своя избраник. Причината е официализирането на връзката й с нейния любим мъж – двамата сключиха граждански брак.

„Животът ни никога не е вървял по ред, но винаги по любов“, написа Карабаджак в социалните мрежи, описвайки най-важните години в живота й. Двамата със съпруга й се запознават през 2023 година, през 2024-а вдигат сватба, а малко след това се ражда и първото им дете.

„А официално подписахме… днес – 24.01.2026“, пише още Ирина, която е родена в Молдова.

Снимка: Инстаграм

За събитието участничката от „Ергенът“ избра бяла сатенена рокля, с паднали рамене и разкроен силует. Дъщерята на двойката също присъства на сключването на брак, облечена в приказен тоалет в бяло и червено.

През август 2024 година двойката вдигна приказна сватба в Кишинев. Тогава Ирина сподели за вълнуващите мигове в Инстаграм:

"Ето, че нашата невероятна сватба приключи! Всичко беше вълшебно! Благодаря на всички гости, че дойдоха от различни краища на света! Беше толкова весело, вкусно и незабравимо. Тази година промени живота ми изцяло - ние станахме едно семейство и усещам, че всеки ден е изпълнен с още повече радост и любов!"

Снимка: Инстаграм

Няколко месеца след сватбата, на 12 ноември 2024 г., Карабаджак, която е бесарабска българка, стана майка за първи път.

„Вече съм майка! Най-голямата ми мечта се сбъдна и искам да благодаря на моя съпруг за подкрепата!“ – написа Ирина в сторито, което качи след раждането.

Снимка: Инстаграм

Вижте във видеото какво сподели Ирина Карабаджак в подкаста ни "Малки разговори":

