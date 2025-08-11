Ирина Карабаджак, която много хора познават от риалити предаването „Ергенът“, празнува Памучна сватба. Тя и половинката й си казаха „ДА“ преди една година.

Карабаджак публикува кадри в своя Instagram от деня, в който семейството й празнува. Ирина и половинката и отбелязват годишнината си на морето заедно с малката си принцеса.

„Толкова съм благодарна на съдбата, че ни срещна. Ако можех да върна времето назад, пак бих избрала теб – без капка колебание“, пише щастливата съпруга.

Ирина Карабаджак стана майка

Малко след като Ирина се омъжи, тя стана майка за пръв път. Участничката във втори сезон на „Ергенът“ роди момиченце. Щастливата Ирина много бързо започна да споделя живота на една млада майка. Тя често публикува интересни моменти от отглеждането на дъщеря й Милана.

Карабаджак разкри пола на бебето, което очаква по невиждан досега начин в България, чрез интересен пушек в розово. Така тя и съпругът й, и нейните последователи разбраха, че очакват момиче. Ирина роди първото си детенце на 12 ноември 2024 г.

„Вече съм майка! Най-голямата ми мечта се сбъдна и искам да благодаря на моя съпруг за подкрепата!“ – написа Ирина в сторито, което качи след раждането.

Памучна сватба

В България и някои европейски страни се нарича памучна още от 20-ти век, като се акцентира върху домашния уют;

Първата година от сватбата символизира мекота и гъвкавост, сочи Celinni;

Традиционно за този юбилей се подаряват памучни изделия като кърпи, спално бельо и дрехи, които олицетворяват комфорта и уютa на брачния живот.

Ирина Карабаджак след участието си в „Ергенът“ вижте в подкаста „Малки разговори“ ето тук:

