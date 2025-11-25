Живеем във времена, в които всичко е изумително възможно! Изкуствен интелект рисува и пише поезия, а "интернет звезди" ни учат как да живеем правилно. Разбира се срещу скромните 5000 лв. Минимум. Всяко знание се плаща, а познанията, които ни дават така наречените лайф коучове, понякога са придружени с вълнуваща нощ в луксозен хотел или пък незабравим престой в Монако. Може би това е новото модерно, а може би трябва да поработите върху "женската си енергия". Кой да знае?

През последните години в България се оформя специфичен и много доходоносен пазар - "духовен луксозен пазар" – този на лайф коучове и ментори, които умело продават „трансформация“, „женска енергия“, „изобилие“ и „нов живот“. Цената? Често по-висока от седмична почивка в чужбина, психотерапия или сериозен курс по преквалификация. Струва ли си? Преценете сами.

Кобилкина с бизнес рожден ден - всички сте поканени, но Наталия не черпи!

Наскоро Наталия Кобилкина отпразнува рождения си ден с мега частно парти, на което покани всичките си инстаграм последователи и фенове. Те трябваше да заявят участието си в специална платформа, където Наталия Кобилкина беше описала подробно условията за включване.

"Толкова много хора живеят в ритъм на задачи, срещи и грижи, че забравят вкуса на живота..

Забравяме радостта, женската енергия, флирта, искрата, която ни прави живи.



Затова реших да се съберем всички заедно ЗА МОЯ РОЖДЕН ДЕН, на 23 ноември.

Да вдигнем енергията, да празнуваме ЗАЕДНО живота! Ела на частното ми парти в София от 17 ч., в Margel 360!"

Това написа известната сексоложка и лайф коуч под публикацията си в Инстаграм.

Пиленцата от Монако - плащаш 5000 лв и ставаш "топ гъзар"

В същото време популярните и колоритни „Пиленца от Монако“ поеха по нов път - започват кариера на супер ментори и стартират с ударен "курс по лукс", носещ името „Станете ТОП гъзар“. Това нишово и изискано обучение е на стойност 5000 лева.

„Опознайте света на семейство Димитрови – Пиленцата от Монако. Цена 5000 лева. Включва самолетни билети и обиколка из луксозни места на Френската ривиера“, пише двойката в социалните мрежи.

"Запишете се персонално от другият месец за пътешествие с нас по френската Ривиера! И ще ви обясня персонално как да станеш топ гъзар успешен в Монако", категорично заявява Боби Манекена.

„Моля ви, добавете и пакет за начинаещи гъзари – още бъркам посоката, в която се държи шампанското“ и „Щеше да е смешно, ако не беше тъжно...“, гласят част от коментарите под обявата.

И двете инициативи попадат в категорията на „луксозния духовен пазар“ - специални програми, които обещават промяна, увереност, успех и тотална личностна трансформация срещу много висока цена. Но нали всичко е в името на промяната?

Даниела Рупецова - 1300 лв, за да прекара нощта с нея

Припомняме и, че наскоро скандалната участничка от романтичното риалити "Ергенът" - Даниела Рупецова, организира специално обучение за дамите, които не успяват да срещнат любовта и подходящия за тях мъж. В своята академия, Рупецова учи жените как да намерят стойностен и успешен мъж само срещу ВИП билет от 1300 лв. В тази цена обаче е включено и нещо много пикантно - прекарваш нощта с Дани в луксозен хотел. Как да откажеш, нали?

Купи си лукс, терапията е довреме!

Какво всъщност купуват участниците в подобни събития? Повечето подобни програми смесват елементи от психология, мотивационни техники, езотерика и свободно интерпретирани теории за личностно развитие. Форматът варира - от лекции и групови упражнения до фотосесии, ритуали и „енергийни практики“. Защо цената достига хиляди левове? Основният проблем не е в цената – всеки има право да продава услуга, а всеки клиент има право да купува. Проблемът е в липсата на ясна граница между коучинг и професионална помощ, между мотивация и психологическа намеса. Колко струва да опозонаеш себе си и да си помогнеш - отговорете си сами.

