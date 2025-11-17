Даниела Рупецова позната на зрителите от романтичното предаване "Ергенът" бе една от най-скандалните и обсъждани участнички. Скандалът обаче продължава и извън риалити формата - Даниела е лайф коуч и помага на други жени да открият любовта, но и да я задържат след това. Към настоящия момент, Рупецова организира специално обучение, в което учи жените как да намерят успешния мъж. Впечатляващо е обаче, че един ВИП билет за събитието е на стойност 1300 лв, а билетите са вече изчерпани.

Възможно ли е да открием любовта срещу 1300 лв, хубаво вино и компанията на Даниела Рупецова в луксозен хотел? Да, точно така - Дани е включила и пикантен бонус във вип билета, който позволява да прекарате нощувка в изискан хотел с нея. А и още по-важното - един месец онлайн съпорт с Даниела за всякакви съвети и обратна връзка.

"Академия, в която НЯМА да се учим как „да задържаме мъже“, как да ги впечатляваме и какви трябва да бъдем, за да ни харесат. Няма да ви убеждавам също защо е важно да искате успешен мъж, защото вече съм описала в книгите си ЗАЩО. Сега ще разберем КАК", така описва своята академия и обучения самата Даниела.

ВИП билетите включват: