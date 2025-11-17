Даниела Рупецова позната на зрителите от романтичното предаване "Ергенът" бе една от най-скандалните и обсъждани участнички. Скандалът обаче продължава и извън риалити формата - Даниела е лайф коуч и помага на други жени да открият любовта, но и да я задържат след това. Към настоящия момент, Рупецова организира специално обучение, в което учи жените как да намерят успешния мъж. Впечатляващо е обаче, че един ВИП билет за събитието е на стойност  1300 лв, а билетите са вече изчерпани.

Възможно ли е да открием любовта срещу 1300 лв, хубаво вино и компанията на Даниела Рупецова в луксозен хотел? Да, точно така - Дани е включила и пикантен бонус във вип билета, който позволява да прекарате нощувка в изискан хотел с нея. А и още по-важното - един месец онлайн съпорт с Даниела за всякакви съвети и обратна връзка.

"Академия, в която НЯМА да се учим как „да задържаме мъже“, как да ги впечатляваме и какви трябва да бъдем, за да ни харесат. Няма да ви убеждавам също защо е важно да искате успешен мъж, защото вече съм описала в книгите си ЗАЩО. Сега ще разберем КАК", така описва своята академия и обучения самата Даниела.

  • Най-хубавите места в залата + вино и напитки.
  • Две нощувки с мен в луксозни планински вили, за уикенд, който ще е удобен за всички и ще уточним допълнително.
  • 1 месец онлайн, 100% честен и болезнен персонален SUPPORT, за да се научите да комуникирате правилно и деликатно нуждите си.
Освен достъп до събитието – 1 седмица персонален, 100% честен онлайн support.

Дамата определено е категорична в решението си да води обърканите жени, които са нещастни в люботва и не намират споделеност. Черпейки от собствения си опит, Даниела Рупецова пише книги на тази тематика и консултира клиентки в трудни ситуации.
"Маските падат.
Има едни жени — умни, справедливи, праведни (или поне те така казват). Те винаги са нащрек за морала. Винаги, когато видят жена, която е щастлива, харесвана, говори за енергия, удоволствие или радостта от живота — те се втурват, за да потушат огъня и да предупредят всички:
„Внимание — НЕморално! Вещерство! Липса на любов.“ - това са само част от думите на Рупецова, а останалото тя споделя във Фейсбук публикацията си, свързана с обучението. Дали дамите ще успеят да намерят любовта срещу вип билет от 1300, лукс, близост с Даниела и тайно познание - бъдещето ще покаже.
 
Припомняме, че Даниела Рупецова е е от град Чепеларе, но от 10 години живее в София. Автор е на една от най-провокативните български книги – „Момиче за милиони“. С нея тя си поставя за цел да завиши стандартите на жените, тъй като смята, че те правят много повече компромиси, отколкото мъжете. Винаги се доверява на интуицията си, включително и в избора си на половинки.

