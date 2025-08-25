Фестивалът на фолклорната носия – Жеравна 2025 "Скок назад във времето", събра над 20 000 души, които носят фолклора в сърцето си. Сред множеството, облечени с народни носии, бе и Даниела Рупецова - едно от най-провокативните и обсъждани момичета в "Ергенът". По правилата на фестивала, тя бе облечена с народна носия.



замени секси дрехите, с които обикновено се снима, с бяла риза с шевици, сукман и цървули. Носията, която е избрала, е женска фолклорна от Шопския край. Бялата риза с богата геометрична бродерия по ръкавите и около деколтето е типична за Шоплука. Поясът с тъкани мотиви е традиционен аксесоар за подчертаване на талията в шопските носии.



Токчетата и маратонките Рупецова замени с цървули. За празници традиционните кожени обувки от миналото са се комбинирали с чорапи от вълнена прежда, украсени с шарени конци.



Носията й е произведена в град Смолян, от сръчни майсторки.

Фестивалът на фолклорната носия – Жеравна 2025 "Скок назад във времето", се провежда от 22 до 24 август в местността Добромерица. Над 30 каба гайди засвириха за начало на събитието. Хората се стичат в местността Добромерица с една-едничка цел - да се докоснат до най-автентичното и най-бъргарското в бита и музиката. Тъкана торбичка вместо дамска чанта, вилици и лъжици, които са дървени - тези неща връщат времето назад за една автентична атмосфера на фестивала на народната носия в Жеравна. Един от организаторите на събитието е Христо Димитров, от ансамбъл "Българе". Именно на него Рупецова благодари с кратък коментар. "Огромно БЛАГОДАРЯ на Христо Димитров, на всички спонсори и на абсолютно всички, които допринесоха за това неповторимо преживяване. Вие не само съхранявате традициите ни и не само ни подарявате емоция, а събуждате в младите хора огъня, който са носили всички велики български царе и владетели. Отдавна не бях виждала хора, които разговарят помежду си и се смеят, дори без да се познават. Хора, които стоят смирено със свещ в ръка, далеч от телефоните. Народни песни и гайди по масите и дечица в народни носии да танцуват ръченица. Велико усещане. Огромно благодаря на вас, българи!"



Коментарите от фенове и последователи не закъсняха и бяха разнопосочни:

"Толкова красива и чиста!"

"Как не те досрамя и там да цъфнеш за едната фотосесия! Българската мома е естествено красива - не с изкуствени устни, скули, гърди, нарисувани вежди... Това е обида за българската носия!"

Какво сподели Даниела Рупецова веднага след излизането си от "Ергенът" - вижте във видеото.

