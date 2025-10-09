Скандалната Даниела Рупецова гостува в студиото на "Преди обед" и говори открито за любовта, работата, естетичните корекции при младите момичета и, разбира се, за предаването "Ергенът: Любов в рая". Тя споделя своите лични убеждения и отправя важно послание към всички млади момичета.

„Смятам, че има на какво да науча младите момичета“ – убедена е Рупецова. „Не всяка жена трябва да има богат мъж, но всяка жена трябва да има отговорен мъж до себе си“, допълва тя.

Трябва ли жената да работи, или е достатъчно да получава издръжка от мъж?

Даниела Рупецова е категорична, че една жена трябва да се развива и да се чувства пълноценна – но не и да върши задълженията на мъжа.

„Той трябва да си знае отговорностите и да ги поема“, заявява тя. „Работя от малка. Всеки започва отнякъде – въпросът е да се движи в посока, която го удовлетворява. Един мъж промени гледната ми точка – той ме научи да бъда по-женствена и да не правя всичко сама“, споделя откровено Дани.

Корекциите при младите момичета – опасна зависимост или свободен избор?

„Винаги съм имала самочувствие, и това го дължа на майка ми. Тя винаги ми е помагала да бъда уверена – много преди да си направя каквито и да било корекции“, обяснява Рупецова. Тя смята, че с естетичните процедури трябва да се внимава изключително много и в никакъв случай не бива да се прекалява.

„Всеки има право да изглежда както пожелае“, казва тя.

А посланието ѝ към дамите е да вярват в себе си и да се харесват такива, каквито са.

Защо зрителите сравняват Даниела Рупецова с Ана-Шермин от „Ергенът: Любов в рая“?

Даниела признава, че следи предаването, но не одобрява участничката Ана-Шермин. „Не я харесвам като човек, защото виждам много злоба в нея. А аз не подкрепям злобни хора“, категорична е Рупецова.

Вижте повече във видеото тук и най-отгоре.

