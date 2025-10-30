В студиото на „Преди обед“ гостува сексологът и семеен терапевт Наталия Кобилкина. Пред водещите на предаването тя разкри как да намерим правилната половинка, какво представлява инвестицията в една връзка, когато банковата сметка не е замесена и кога е правилният момент да си тръгнем от връзка.

Преди да стигне до въпросите за връзките, тя започна със съвети как да си хванем гадже. Тя смята, че това много зависи от възрастта на човека. Кобилкина разкри, че перфектния мъж, е този, с който сте се забавлявали през 20-те си години. Дори съветва жените на 50-60-годишна възраст, които държат да имат активен сексуален живот, да опитат с мъжете от миналото им, защото те „ги помнят“.

Терапевтката подчерта, че жените от 20 до 30-годишна възраст са в „палавото десетилетие“. От 30 до 40-годишна възраст съветва своите пациентки да раждат. След 40 години – започва „кефът“.

„Животът стартира за една жена от 40 до 50 години – това е „златната възраст“, допълни Кобилкина.

Тя сподели, че всичко това, за което говори, е на основата на различни изледвания и проучвания на учени.

Къде грешат младите жени?

„В днешно време има супер много идеализации. Ако жената просто иска да се омъжи – да си вземе 50 годишен, с брада, с коремче… проблема е, че вие имате 125 критерия, в които той не може да се впише“, каза тя.

Сексоложката разкри, че тенденцията, според статистика, към 2035 г. 95% от жените ще изберат да живеят сами, но не с котки, а с деца от донор.

Каква е точната „формула“ за любов – вижте в следващото видео.

