В студиото на "Преди обед" гостува актьорът с над 200 роли в киното и театъра и черен колан по карате, а именно Асен Блатечки. Той разказа повече за поредната премиера, любимото си хоби и любимата жена. Разбира се, "лошото момче на българското кино", не пропусна да сподели и повече за най-важната си роля - тази на баща.

Асен Блатечки призна, че винаги е харесвал този "етикет", който медиите са му поставяли, но въпреки това смята, че когато се поставят такива клишета на актьори, това ги ограничава.

Той потвърди, че е получавал предложения за роли и в чужбина, но това, което го е възпрепятствало е било вече поет професионален ангажимент. Въпреки професионализма и опита си, Блатечки разкри, че трудно влиза в ролята на човек от село. Както той, така и майка му и баща му са родом от София, което много го отдалечава от образа на селянин, защото дори няма село, на което да отиде и да се подготви.

Снимка: instagram.com/asenblatechky/

Катерина, дъщерята на актьора, е завършила в Лондон "Архитектура", а Борил, второто му дете, изявява повече интерес към спорта към момента. Той смята, че децата трябва да бъдат насърчавани в областите, които му се отдават, а не в тези, които не разбира.

"Обикновено едното дете е висшист, другото да е живо и здраво", пошегува се Блатечки.

Снимка: https://www.instagram.com/asenblatechky/

Запознанството му с Елеонора, "голямата му любов", както самият той я определя, е било особено забавно и непринудено. Актьорът каза в ефира на bTV, че е видял нейна публикация в социалните мрежи, в която тя е споделила снимка на чиния с храна. Тогава си помислил, че това са пръжки и решил да ѝ пише, за да попита: "Това пръжки ли са?"

Снимка: https://www.instagram.com

Нейният отговор я изненадал и впечатлил: "Не, шкембе." Той допълни, че това още повече е засилило интереса му.

Друга голяма любов на актьора е каратето. Своят треньор, сенсей Георги Георгиев - Джоси, той определя като своя "втори баща". Водещите на предаването изненадаха артиста, като поканиха в студиото да влезе именно той.

Цялото интервю - вижте в следващото видео.

