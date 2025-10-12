Асен Блатечки и Мариана Миланова отново застават рамо до рамо на сцената, но този път в ролите на... „Необвързани“. Премиерата на новия спектакъл по пиесата на френския автор Давид Фоенкинос е на 4 октомври в Младежкия театър.

Двамата актьори гостуват в „Тази събота и неделя“ по bTV, за да разкажат за работата си заедно и за химията, която ги свързва на сцената.

Абсурд и романтика на сцената

Въпреки че пиесата е за хора в търсене на връзка, Блатечки и Миланова имат различни определения за жанра й. Той я определя като „абсурдна“, а тя – като романтична комедия.

По време на разговора актьорите не пестят комплименти един към друг, което показва колко комфортно се чувстват в съвместната си работа.

„Няма по-добър от Асен от това да те накара да се чувстваш комфортно“, казва Миланова.

Блатечки пък отвръща, че „няма по-добра от Мариана в това да ме разбира“. Какво още споделят двамата като „Необвързани“ вижте във видеото тук:

Детската мечта на Мариана Миланова

Личният живот на Мариана Миланова е не по-малко интересен от сценичния й. Тя е омъжена за актьора Георги Кадурин – любов, която започва като детска „закана“ от четвърти клас: „Някой ден ще се омъжа за това момче“.

Двамата имат стабилно семейство и обща дъщеря – Лора Кадурина, която вече има собствен път в киното и телевизията и дори през август 2024 г. се омъжи. Миланова приема и сина на Кадурин от предишен брак като част от семейството.

Асен Блатечки в ролята на баща

Личният живот на Асен Блатечки често е в центъра на медийното внимание заради сложните му, но дългогодишни отношения с две известни жени и двете му деца.

Той има дъщеря Катерина от режисьорката Катерина Горанова и син Борил от актрисата и модел Диляна Попова. Въпреки публичните коментари на Попова от предишни години, че отглежда Борил предимно сама, тя винаги е подчертавала, че Блатечки е „страхотен баща“. През 2024 г. Блатечки и Горанова се появиха заедно на дипломирането на Катя в Лондон.

