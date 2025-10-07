Асен Блатечки отново необвързан. Истина е, но не в реалния живот, а само на сцената. Асен Блатечки и Мариана Миланова ще играят в спектакъла „Необвързани“. Премиерата е на 4 октомври в Младежкия театър, информират от трупата. „Необвързани“ е по пиесата на френския автор Давид Фоенкинос, чиито произведения са известни със своя интелигентен диалог.

„Необвързани“ е комедия за любовта, самотата и вечната човешка нужда от близост, разказана през призмата на двама души, които сякаш са напълно различни, но откриват неочаквани допирни точки помежду си. Асен Блатечки и Мариана Миланова създават на сцената са тандем, при който напрежението и привличането между героите се примесени с доза смях.

Каква е ролята на Блатечки?

Историята среща със Силви и Мишел – двама души, които откриват радостта и неизбежната болка, съпровождаща истинската близост. Скрити в тъмнината на своя интимен свят те разбират, че любовта винаги крие в себе си и малко страх – страх от рутината, от загубата, от промяната. Двамата са поставени в ситуация, която ги задължава да се борят със собствените си демони, докато се опитват да намерят начин да задържат щастието си, което непрестанно преследват.

Пиесата на Давид Фоенкинос разкрива колко крехки и сложни са човешките връзки – между кикотене и сълзи, между нежност и конфликти, между нуждата да бъдеш разбран и желанието да бъдеш свободен, коментират от трупата. Въпросът е ще успеят ли Силви и Мишел да се справят с предизвикателствата на любовта или ще се оставят на страха да ги раздели.

Следващите дати на „Необвързани“ са 28 октомври, 1 и 27 ноември.

Снимка: Instagram

Лошото момче на българското кино е имал не една бурна любов. Актьорът има дъщеря - Катерина от брака си с режисьорката Катерина Горанова. В края на ноември 2024 г. стана ясно, че се е оженил. Двамата с Елеонора Янакиева са решили да сключат брак на тайна церемония. Макар актьорът да не е много активен в социалните мрежи, тогава той промени статуса си във Фейсбук на "Женен".