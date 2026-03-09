Меган Маркъл сподели нова снимка на себе си с дъщеря си Лилибет, по повод Международият ден на жената. Самата снимка бе направена не от кого да е, а от самия „папа Съсекс“ - известен още като Принц Хари.

44-годишната Меган публикува снимката в своя Instagram профил – а на нея тя и 4-годишната Лилибет позират прегърнати на фона на морето и слънчевите лъчи.

„За жената, в която един ден ще се превърне… Честит Международен ден на жената“, написа Меган към публикацията.

След което добави, че снимката е направена от „папа Съсекс“, наричайки шеговито така съпруга си Хари, херцог на Съсекс.

Меган е превърнала в традиция публикуването на послания по повод Международния ден на жената, който отбелязва социалните, икономическите, културните и политическите постижения на жените по целия свят.

През 2025 г. тя сподели в Instagram невиждана до този момент снимка на Лилибет и Хари, като част от серия снимки, посветени на важните жени в живота ѝ.

Снимка: instagram/meghan

А още една година по-рано Меган отбеляза деня, като участва в панел на ежегодния фестивала South by Southwest (SXSW) в Остин, Texas, съчетаващ музика, кино и технологии. Тогава херцогинята на Съсекс разказа история от детството си - как е написала писмо до голяма фирма, след като видяла реклама неин препарат за миене на съдове, която внушавала, че домакинската работа е само за жени.

„Не мисля, че е правилно децата да растат с мисълта, че само мама прави всичко“, написала тогава 11-годишната Меган.

А усилията ѝ дали резултат - фирмата променила слогана на рекламата от „Жени из цяла Америка се борят с мазните тенджери и тигани“ на „Хора из цяла Америка…“.

По време на панела Меган похвали и съпруга си. „Имам късмет, защото сред привилегиите в живота ми е това, че имам невероятен партньор до себе си“, каза тя.

И добави: „Съпругът ми е изключително отдаден баща и много подкрепя мен и семейството ми. Не приемам това за даденост. Това е истинска благословия.“

