Лейди Гага сподели нова информация за предстоящата си сватба с годеника си Майкъл Полански. 39-годишната певица разкри, че това ще се случи „скоро“ по време на включване в предаването „Romantic Radio“ на Бруно Марс по iHeart Radio, пише "Пийпъл".

„Здравей, Бруно. Аз и годеникът ми пътуваме през цялата година, но скоро ще се оженим“, казва Гага – чието истинско име е Стефани Джерманота - в гласово съобщение, излъчено по време на шоуто. „Надявахме се, че може би ще избереш специална песен за нас.“

„Познавам този глас. Това е моята скъпа приятелка Лейди Гага“, отвърна с усмивка 40-годишният Марс.

„Ако търсите песен, която да посветите на съпруга си, бих препоръчал първата песен „Risk It All“ от новия ми албум, предложи Марс, след което добави: „Искам да я посветя на Лейди Гага и нейния годеник. Майкъл, и за теб е.“

След това Марс пусна първата песен от новия си албум The Romantic.

Двойката, която се пази ревниво от прожекторите на медиите, беше заснета за първи път да се целува на новогодишно парти в Лас Вегас в края на 2019 г. Те направиха връзката си публична малко след Супербоул през 2020 г. в Маями, а по-късно се сгодиха през 2024 г.

Полански – предприемач и възпитаник на Харвардския университет – прекара карантината по време на COVID-19 заедно с Гага в дома ѝ в Малибу. След като връзката им се задълбочи, технологичният предприемач, инвеститор и филантроп бързо се превърна във важна част от живота на певицата.

„Кучетата ми и мъжът, когото обичам, са целият ми живот“, казва тя пред Hollywood Reporter през ноември 2021 г.

Гага потвърди годежа им през юли 2024 г., когато представи Полански като своя „годеник“ по време на разговор с френския премиер Габриел Атал на Олимпийските игри в Париж.

По-късно Полански работи заедно с Гага и по албума ѝ MAYHEM от 2025 г., където е копродуцент и съавтор на няколко песни.

В интервю за Зейн Лоу за Apple Music през март 2025 г. Гага разказва как именно Полански е вдъхновил песента ѝ „Blade of Grass“ от албума.

„Бяхме в задния двор и му казах: "Просто откъсни едно стръкче трева и го увий около пръста ми“, спомни си Гага как й е бредложил да се сгодят.

„После написах „Blade of Grass“, защото си спомних изражението на лицето му, тревата в двора и си помислих, че трябва да използва онова дълго стръкче трева, което расте в средата на двора.“

