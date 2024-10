Световноизвестната певица Лейди Гага казва, че всичко се е променило, откакто е срещнала годеника си Майкъл Полански. 38-годишната носителка на „Грами“ освен, че живее с продуцента, тя си сътрудничи с него по издаването на последния си албум „Арлекин“.

Снимка: Getty Images

„Когато си с най-добрия си приятел, всичко се променя“ – признава певицата пред People.

Гага отрито разказва колко много обожава Полански. И колко силно се отразява присъствието му в живота й.

„Той е най-добрият ми приятел. Той е моят партньор, а аз чувствам, че когато си с най-добрия си приятел, всичко се променя“ – откровена е Гага.

Певицата смело заявява, че с нетърпение очаква да създаде семейство с Полански през следващите 15 години.

„Знаете ли, толкова съм щастлива, че съм влюбена, и толкова се вълнувам, че ще имам семейство“ – признава изпълнителката.

За пръв път двойката беше заснета през 2020, докато двамата се целуваха на новогодишно парти в Лас Вегас. Гага и Майкъл съобщиха за връзката официална по време на „Супербоул“ 2020 в Маями. Гага разкри пред френския министър-председател Габриел Аттал на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., че тя и Полански са сгодени.

Снимка: Getty Images

Полански е признат за съавтор на Гага в песните, включени в албума „Арлекин“, включително Good Morning, Get Happy, Oh, When the Saints и If My Friends Could See Me Now. Песните, за които той допринася, имат стандарти и шоу мелодии.

Албумът„Арлекин“ има 13 песни се състои изцяло от кавъри, с изключение на две оригинални песни – Happy Mistake и Folie à Deux.

Снимка: Getty Images

Докато Полански работи по албума, който Гага озаглави LG 6.5, в началото на септември, тя сподели пред Vogue, че идеята за предстоящия ѝ седми албум е именно негова.

„Майкъл е човекът, който ми каза да направя нов поп запис“ – каза певицата.

„Бебе, обичам те. Трябва да правиш поп музика“ – казва мъжът на Гага.

Певицата и продуцентът дебютираха на червения килим по време на филмовия фестивал във Венеция през септември.