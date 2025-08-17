„Фламенкото е част от мен още от дете“ – признава Мария дел Мар Родригес, по-известна като La Mari, гласът и сърцето на Chambao. Групата е създадена в Малага през 2001 г. и се превръща в символ на ново течение – фламенко чил, където традицията среща модерния свят.

Жените и мястото им във фламенкото

В интервю за „Тази събота и неделя“ по bTV Мария говори за предизвикателствата пред жените в музиката. И за тудностите пред дамите в този стил.

„Колкото е важен мъжкият глас, толкова е и женският“, казва тя.

Тя подчерта, че жените все още са по-малко във фламенкото и често трябва да се доказват повече, за да бъдат чути.

Целта на Чамбао

„Искаме да стигнем до много хора и до по-голям мащаб“ – така La Mari описва мисията на Chambao. Със своя уникален стил групата показва, че музиката може да бъде едновременно коренна и модерна, локална и глобална.

Защо Чамбао е различна?

Стилът е комбинация от фламенко, чил аут и електронна музика.

Посланието, което носи музиката им е мост между култури и поколения.

La Mari е символ на промяната и доказателство, че жените във фламенкото имат равна роля.

„Chambao“ идва от андалуската дума за плажна постройка от плат и клони – символ на уют и защита.

Повече за групата чуйте от Мария дел Мар Родригес във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK