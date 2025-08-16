Йоана, позната на зрителите от участието си в любовното предаване "Ергенът", където влезе, за да се бори за сърцето на бившия си партньор Мартин с прякор Елвиса, се радва на дългите летни дни, и по всичко личи, че отдавна е преживяла любовната драма. Тя дори споделя личните си философски виждания, докато плажува и се наслаждава на морските вълни.

Участничката сподели в Инстаграм профила си снимка от плажа, качена като стори, а описанието към кадъра се фокусираше върху темата за добрите хора, душевността и смелостта - когато видим нещо хубаво, да можем да го признаем за такова първо пред себе си, а след това и пред останалите. Йоана размишлява върху ценностната система на хората, които нападат и пишат злобни коментари, и от друга страна - тя набляга върху пъстрата, богата душевност на онези, които с лекота умеят да споделят възхищението си от красивото, дори го изказват без капка злоба и завист - чисто и открито, от дълбините на сърцето си.

„Преди малко, докато бях във водата, едно непознато момиче ми каза:

‘На живо си още по-хубава, отколкото на снимките.’ И това ме усмихна, но и ме накара да се замисля... Какво носи в душата си човек, който избира да каже нещо хубаво на друг? И какво носят тези, които избират да нападат и да пишат злобни коментари?“

С тези думи тя се опитва да накара хората да се замислят и апелира за повече доброта, уважение и чисто отношение. В продължение на описанието към снимката Йоана споделя искрени пожелания към втория тип хора – да излекуват травмите си, за да се чувстват добре със себе си и със случващото се около тях.

