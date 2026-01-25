Една от най-обсъжданите двойки в света - Меган Маркъл и принц Хари, се появиха заедно за първи път след драматичната ситуация в лондонския съд. Принц Хари заведе дело срещу изданието "Daily Mail", а херцогинята бе плътно до него през цялото време. На фона на цялото напрежение, двамата бяха забелязани заедно на фестивала "Сънденс".

Двойката направи първата си съвместна поява на известния кинофестивал, където присъстваха на премиерата на нов документален филм, по който са изпълнителни продуценти. Появата им моментално привлече вниманието на публиката и медиите, тъй като е ясен символ за нов етап на тяхната работа в киното и телевизията.

Снимка: Getty Images

Главен акцент в историята на филма са теми като амбиция, смелост, израстване и сплотеност. Лентата е включена в програмата "Family Matinee". Филмът е реализиран чрез тяхната продуцентска компания Archewell Productions в сътрудничество с други независими продуценти.

Появата на двойката на „Сънданс“ идва на фона на напрегнат период за принц Хари, който наскоро направи емоционално изявление в Лондон във връзка със съдебно дело срещу британски медии. Припомняме, че той заведе дело срещу журналисти от медията "Daily Mail", като ги обвини в следене, подслушване на личните му разговори и разпространяване на невярна информация за него и за семейството му.

Снимка: Getty Images

Въпреки трудностите, през които преминават, Меган и Хари остават фокусирани върху творческите си проекти и медийното си присъствие. С участието си във фестивала „Сънданс“ те ясно заявяват желанието си да бъдат активна част от независимото кино и да подкрепят проекти, насочени към реални човешки истории.

