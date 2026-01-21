Принц Хари, който заведе дело и заяви във Висшия съд в Лондон в сряда, че не е приятел с нито един журналист от "Daily Mail", докато даваше показания по своя иск за нарушаване на неприкосновеността на личния живот срещу издателя на вестника. Това е второто му явяване пред съда за последните три години.

Херцогът на Съсекс заедно с още шестима ищци, сред които певецът Елтън Джон, съдят издателя Associated Newspapers за нарушаване на техния личен живот през периода от началото на 90-те години до 2010 г. Associated Newspapers нарича обвиненията „абсурдни клевети“, като твърди, че журналистите имали легитимни източници на информация, включително приятели и познати на знаменитостите.

Хари и останалите ищци твърдят, че 14 статии по делото са базирани на информация, получена чрез незаконни методи на събиране на данни, включително подслушване на гласова поща, инсталиране на подслушвателни устройства и измама за получаване на лични данни. Адвокатите на издателя ще представят и свидетели – настоящи и бивши журналисти, които да защитят практиките си и да покажат, че материалите са били изготвени въз основа на законни източници.

Снимка: Getty Images

Припомнямаме, че Принц Хари вече е печелил дела срещу други британски медии, включително Mirror Group Newspapers и обвинява британската преса, че е допринесла за смъртта на майка му, принцеса Даяна - момента, в който колата ѝ се е изплъзнала от папараците, процесът е последната част от съдебната му война срещу британските таблоиди. Тогава той не само че спечелва делото, но и получава признание за някои нарушения от британското вестникарско подразделение на Рупърт Мърдок.

Снимка: Getty Images

На въпроса как желае да се обръщат към него по време на изслушването, Хари отговори „както и последния път“, визирайки предишното му явяване във Висшия съд през 2023 г. В показанията си той заяви, че борбата му с пресата е „обществен дълг“ и една от най-важните му роли. Първоначално Хари трябваше да даде показания в четвъртък, но това беше преместено, след като Associated Press приключи встъпителните си аргументи много по-бързо от очакваното.