В Лондон напрежението се усеща във въздуха! Медиите са на щрек, а граждани вилнеят и следят развръзката на драмата между принц Хари и "Daily Mail". Принцът обвини издателя на "Daily Mail" в „ясно, системно и продължително използване на незаконни методи за събиране на информация“, с цел публикуване на материали за него и дори заведе дело срещу медията. Това определено е сериозно обвинение и хаос цари сред лондонските медии. Но какво следва?

В официално показание, внесено в съда, херцогът на Съсекс заявява, че е бил подложен на „натрапване и преследване от страна на журналисти в Daily mail, което е било ужасяващо“ за неговите близки и е създало „огромно напрежение“ в личните му отношения. По думите му това е довело до „параноя извън всякакви граници, изолирайки го напълно“.

Принц Хари присъства в Кралския съд в Лондон в началото на делото срещу Associated Newspapers Ltd – издател на Daily Mail и Mail on Sunday. Това е последният му съдебен иск срещу вестникарски издатели, свързан с предполагаеми незаконни журналистически практики.

Снимка: Getty Images

Известни ищци срещу огромна вестникарската група

Хари е част от група високопоставени ищци, които завеждат делото. Сред тях са Дорийн Лорънс – майката на Стивън Лорънс, убит при расистко нападение преди повече от 30 години, сър Елтън Джон, актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост, както и бившият депутат от Либералдемократическата партия Саймън Хюз. В първия ден на процеса в съдебната зала присъстваха Хари, Хърли, Фрост и Хюз.

В писмени становища до съда адвокатите на ищците твърдят, че незаконните действия включват използване на частни детективи за нелегално записване на гласова поща, подслушване на стационарни телефонни разговори, както и измамно придобиване на лична информация, като детайлни телефонни разпечатки или медицински досиета - практика, известна като „blagging“.

Снимка: Getty Images

„Скелети в гардероба“

Откривайки процеса, адвокатът на ищците Дейвид Шерборн заяви, че Daily Mail и Mail on Sunday имат „скелети в гардероба“ по отношение на използването на незаконни методи за събиране на информация. По думите му действията са обхващали „журналисти от двата вестника и всички значими редакционни отдели“ в рамките на две десетилетия.

Той подчерта, че ще докаже „ясно, системно и продължително използване на незаконно събиране на информация“ и че съществуват „неоспорими доказателства“, че журналисти и висши ръководители са възлагали и одобрявали използването на незаконно придобита информация, като са били наясно с нейния произход.

Издателите "Associated Newspapers" категорично отрича тобвиненията, определят ги като „сензационни“ и „абсурдни“.

Очакван дълъг и скъп процес

Делото се очаква да продължи до 10 седмици, а разходите могат да достигнат 38 млн. паунда. Исковете на принц Хари се отнасят до 14 публикации, за които се твърди, че са създадени чрез незаконни средства. Какъвто и да бъде изходът, се очаква да има сериозни последици за британската медийна среда и дебата за границите на журналистическите разследвания.

