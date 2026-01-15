Джейн Уолъс, медиум на звездите, сподели прогнозата си за кралската двойка принц Хари и Меган Маркъл през следващата година, която изненада феновете. Звездната гадателка е сравнявана многократно в медийните пространства с Баба Ванга - българският феномен, чиито зловещи предсказания за големи политически и световни катаклизми са се сбъднали.

Джейн Уолъс, която е работила със звезди като Ким Кардашиян, Кайли Дженър и Кейт Хъдсън, е толкова високо ценена, че е я наричат "британската Баба Ванга".

Екстрасенсът предвижда натоварени 12 месеца за семейството от Съсекс. Уолъс прогнозира, че двойката ще има още едно бебе през 2026 г., като разкри: "Чувствам, че Меган е на добро място - емоционално, психически, физически и духовно – сякаш се оформя. Бракът им е силен и стабилен и съчувствам на двамата. Ще кажа, че има новини за още една бременност."

"Ще кажа, че ще има още едно дете - да, мога да си я представя да има още едно дете. Мисля, че в крайна сметка ще има четири деца", каза гуруто на знаменитостите пред The ​​Sun.

Джейн обаче не смята, че завръщането на Меган към актьорството ще бъде успешно. Тя добави: "Мисля, че в кариерата си тя ще се съсредоточи повече върху продуктите - има възможности за актьорството, но не мисля, че ще се върне към това, което беше преди. Ще се опита, но не мисля, че ще успее. Ще опита отново да се занимава с актьорство, но виждам бременност и реклами."

Снимка: Getty Images

Новината за още една бременност със сигурност би било изненада. Хари преди е споделял, че би искал да има "максимум" две деца на фона на нарастващите си опасения за бъдещето на Земята.

Хари призна, че отношението му към планетата се е променило след раждането на сина му Арчи, който се роди през май 2019 г. „Сега гледам на света по различен начин, без съмнение“, каза той в интервю с покойната природозащитничка и екоактивистка Джейн Гудол за Vogue през септември 2019 г.

