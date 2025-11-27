В нов скандал Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс, е обвинена, че е „запазила“ дизайнерска рокля за 1695 долара, която е взела назаем за фотосесия за списание през 2022 г. Интересното е, че това не се случва за първи път!

Този спор изплува наяве, след като Меган Маркъл беше забелязана да носи същата рокля - изумруденозелен модел на бранда Galvan - в промоцията за новия си специален филм на Netflix, „С любов, Меган: Празнично тържество“.

Според медийните източници, Маркъл е взела роклята назаем за фотосесия за корицата на списание Variety през 2022 г. Многобройни източници цитират журналистката Ванеса Григориадис, която говори в подкаст за изненадващите твърдения, че е запазила дрехи и бижута от нашумяла фотосесия, въпреки значителното си лично богатство.

Има обаче противоречиви сведения, които предполагат дали това задържане е било умишлена кражба, просто недоразумение или част от непотвърден протокол на „кралския архив“. Но повечето доклади споменават, че дрехата е била взета без разрешение.

Празничните рекламни материали отново разпалиха дебат относно организирания протокол за луксозни модни заеми. Много наблюдатели бързо забелязаха, че роклята е идентична с тази, която тя носеше за корицата си на списание Variety през 2022 г.

Снимка: Getty Images

Но много доклади цитират източници, защитаващи решението на Маркъл като част от „архивирането“ на дрехите ѝ като кралска особа, твърдейки, че е било известно, че извадените дрехи „може да не бъдат върнати“. Това не е първият път, когато херцогинята си прибира луксозни дизайнерски дрехи от фотосесии у дома.

Наскоро тя беше забелязана в черно-бяла рокля без презрамки от Chanel по време на среща. Интересно е, че преди това е носила точно тази дизайнерска дреха за корицата си за The Cut през 2022 г.

Още за конспирациите около херцогинята на Съсекс - вижте в следващото видео.

