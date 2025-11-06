След осем години отсъствие от филмовите и телевизионни продукции, Меган Маркъл отново се завръща на екрана. Тя ще участва в нов филм, редом със звездите Лили Колинс и Бри Ларсън.

Филмът е със заглавие Close Personal Friends („Близки приятели“) и е в процес на заснеманe – на работната площадка на Amazon MGM Studios, Пасадена, Калифорния.

Ролята на Меган е малка, но въпреки това тя се чувства „много щастлива“ от факта, че отново се изявява като актриса, по думите на близък източник пред The Sun. „Запозна се с всички на снимачната площадка и беше много мила и земна.“

Според източникът, това е и начин Меган да провери дали ѝ харесва отново да се снима в киното – своето някогашно призвание.

Филмът Close Personal Friends включва още актьорите Джак Куейд и Хенри Голдинг. Лентата бе обявена през август и е режисирана от Джейсън Орли, съобщава The Hollywood Reporter. Сюжетът се върти около двойка, която среща известни личности по време на пътуване до Санта Барбара, Калифорния. Снимките стартираха в Лондон през септември, а след това продължиха в Калифорния.

Снимка: Getty Images

Самата Меган, заедно със съпруга си принц Хари, се премести в Санта Барбара през 2020 г. - след като двамата се оттеглиха от кралските си задължения във Великобритания. Те все още живеят там заедно със сина си принц Арчи (6) и дъщеря си принцеса Лилибет (4).

Херцогинята на Съсекс участваше в хитовия сериал „Костюмари“ до 2018 г. - година, в която се омъжи за принц Хари. Оттогава Меган се е появявала само в документални и риалити продукции, като With Love, Meghan.

В едно от първите си интервюта след годежа си, Меган говори открито за решението си да се оттегли от актьорството: „Не го възприемам като отказване от нещо, а по-скоро като промяна,“ каза тогава тя пред BBC.

Да си припомним какво споделиха Меган и Хари впървото си официално интервю като двойка - във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK